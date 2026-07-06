¿Donald Trump influyó en la decisión de levantar la roja a Balogun? Esto dicen en Estados Unidos

El gusto de Donald Trump por el fútbol –soccer–, era mínimo antes de finales del 2025. El presidente de Estados Unidos siempre prefirió el golf y el fútbol americano, del que es un ferviente seguidor. Sin embargo, desde el 5 de diciembre pasado, cuando durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial, realizado en Washington D. C., el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, le dio un premio de La Paz que antes no existía, su interés aumentó.
Desde entonces, Trump empezó a injerir en el Mundial. Primero dijo que les iba a quitar a ciudades gobernadas por demócratas –sus contrincantes políticos–, la posibilidad de ser sedes si no garantizaban la seguridad.
Luego manifestó que pediría que cambiaran el nombre de soccer a fútbol en su país, y este fin de semana, al parecer, influyó para que la Fifa tomara la decisión de “indultar” la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos en Norteamérica 2026, contra Bosnia, que le impedía jugar ante Bélgica por octavos de final.