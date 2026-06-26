Dastan, el perro colombiano que busca sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela; ya salvó vidas en Haití

Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron al país el pasado miércoles, un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá participa en las labores para localizar personas atrapadas bajo los escombros. Se trata de Dastan, un perro especializado en búsqueda y rescate que hace parte de la misión humanitaria enviada desde Colombia.
La emergencia ha dejado un saldo de 589 personas fallecidas y 2.980 heridos, según el más reciente reporte entregado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La funcionaria también informó que los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a decenas de personas y que, desde los sismos, se han registrado 214 réplicas.