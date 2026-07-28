Terremoto de 7,1 en Japón deja 50 heridos, edificios colapsados y miles de persobas in electricidad

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07:27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Cerca de 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK, que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que “hay varias personas heridas”.

“En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”, agregó.