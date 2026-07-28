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Terremoto de 7,1 en Japón deja 50 heridos, edificios colapsados y miles de persobas in electricidad

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón y dejó al menos 50 personas heridas, 12 edificios colapsados y más de 45.000 hogares sin electricidad.

  • Equipos de emergencia inspeccionan los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, donde decenas de personas resultaron heridas y varios edificios colapsaron. FOTO: tomadas de X.
    Equipos de emergencia inspeccionan los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, donde decenas de personas resultaron heridas y varios edificios colapsaron. FOTO: tomadas de X.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 38 minutos
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El temblor, ocurrido a las 16H27 (07:27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Cerca de 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK, que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que “hay varias personas heridas”.

“En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”, agregó.

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