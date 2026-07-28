En casi la mitad de los países donde se cerrarán embajadas hay déficit comercial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantiene su línea de recorte del Estado. En una nueva decisión orientada a reducir el gasto público, anunció el cierre de 14 embajadas. Los países que dejarán de contar con representación diplomática de Colombia son Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. De las 14 embajadas que cerrará el nuevo presidente, Colombia registra un déficit comercial con seis de esos países. En conjunto, la balanza comercial con esas naciones fue de -US$2.132,4 millones. Hungría concentra el mayor déficit, al registrar la diferencia más amplia entre las exportaciones y las importaciones.

Con el país europeo, Colombia registra un déficit de US$1.093,98 millones, resultado de exportaciones por US$25,67 millones e importaciones por US$1.119,65 millones. Entre los principales productos que vende a Hungría están las flores, con US$13,49 millones y una participación de 52,56% de las ventas, seguidas por los teléfonos inteligentes y aparatos de emisión, con US$3,36 millones, y el aceite de palma y sus fracciones, con US$2,89 millones. En contraste, el principal producto que Colombia importa desde Hungría son los automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas, con compras por US$649,05 millones a mayo de 2026.

Los otros países con los que Colombia registra un déficit son Rumania, con US$1.027,97 millones; Chequia, con US$867,74 millones; Malasia, con US$525,46 millones; Argelia, con US$283,17 millones; y Sudáfrica, con US$16,11 millones. “No significa romper relaciones. En mi gobierno no habrá relaciones con tiranías (Cuba y Nicaragua)”, apuntó De la Espriella, quien también anunció la apertura de embajadas en Israel y Nigeria, así como la unificación de la representación en Francia con la de la Unesco y la de Italia con la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por el contrario, el mayor superávit comercial se registra con Cuba. A mayo, las exportaciones a la isla ascendieron a US$565,85 millones, mientras que las importaciones fueron de US$30,65 millones. Las compras provenientes de Cuba están lideradas por productos farmacéuticos, con US$13,54 millones. En contraste, las exportaciones son impulsadas por los aceites crudos de petróleo, con ventas por US$70,19 millones y una participación de 12% del total exportado, seguidos por los productos de panadería, pastelería y galletería, con US$64 millones, y los artículos de confitería, con US$50,04 millones.

El top cinco de países con los que Colombia registra los mayores superávits comerciales lo completan Haití, con US$470,97 millones; Nicaragua, con US$403,83 millones; Barbados, con US$139,08 millones; y Ghana, con US$58,83 millones. De las nueve embajadas que se abrieron durante el gobierno de Gustavo Petro, seguirían abiertas las de Guyana, Arabia Saudita, Catar y Nueva Zelanda. Frente al cierre de embajadas, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana señaló que el gasto de la Nación destinado a relaciones exteriores equivale a 0,35% del Presupuesto General de este año. Por ello, en palabras del exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, “el gasto no se reducirá significativamente cerrando embajadas, porque se concentra en otros rubros”. Esto se debe a que, en el Presupuesto General aprobado para 2026, se asignaron $1,9 billones al sector de relaciones exteriores. La cifra equivale a casi la mitad de los recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y es similar al presupuesto del Ministerio de Ambiente. Por su parte, en el anteproyecto del PGN de 2027, el MinHacienda contempló un gasto de $24.376 millones en el personal extranjero en consulados y embajadas de un presupuesto estimado en $2,12 billones para la Cancillería. “La decisión de cerrar algunas de estas embajadas podría afectar el posicionamiento de Colombia en el exterior”, concluyó Reyes. Preguntas y respuestas