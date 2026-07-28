¿Otro fiasco en salud de Petro? Contraloría halló pagos indebidos por $176.795 millones en sistema del Magisterio que él cambió

Pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas, desembolsos irregulares y recursos destinados a cubrir obligaciones que no le correspondían al Fondo son algunos de los hallazgos que dejó una auditoría de la Contraloría al Fomag. En total, el organismo detectó un presunto detrimento patrimonial por $176.795 millones durante la vigencia 2025.
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Cabe señalar que este sistema de salud de los docentes, que se implementa por medio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como dijo alguna vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se trataría del “piloto” de la reforma que buscaba hacer el gobierno saliente.
Como resultado de la revisión, el organismo de control identificó diez hallazgos con incidencia fiscal, doce con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible alcance penal. Además, decidió no fenecer la cuenta del Fondo debido a inconsistencias contables encontradas durante la auditoría.