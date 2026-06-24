¿Lo sintió? Fuerte sismo sacudió Bogotá: epicentro fue en Venezuela; este es el reporte

Un fuerte movimiento telúrico se registró este miércoles 24 de junio en Venezuela y generó alarma entre la población de varias ciudades colombianas, donde el sismo también fue percibido con intensidad.
De acuerdo con datos preliminares del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el evento tuvo una magnitud de 6,2 y se produjo a las 5:04 de la tarde, hora colombiana (22:04 UTC), con una profundidad estimada de 35 kilómetros. El epicentro se ubicó en el estado Lara, en el centro-occidente de Venezuela.
Sin embargo, más adelante, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información y confirmó que la magnitud del sismo fue de aproximadamente 7,0 y tuvo una profundidad superficial menos a 30 km.
Lea aquí: ¿Ocurrirá un “gran sismo” en Colombia? Servicio Geológico responde
Usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento con fuerza en ciudades como Caracas y otras zonas del territorio venezolano, donde además se reportó la caída de objetos dentro de viviendas y establecimientos.