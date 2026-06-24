¿Lo sintió? Fuerte sismo sacudió Bogotá: epicentro fue en Venezuela; este es el reporte

Un fuerte movimiento telúrico se registró este miércoles 24 de junio en Venezuela y generó alarma entre la población de varias ciudades colombianas, donde el sismo también fue percibido con intensidad. De acuerdo con datos preliminares del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el evento tuvo una magnitud de 6,2 y se produjo a las 5:04 de la tarde, hora colombiana (22:04 UTC), con una profundidad estimada de 35 kilómetros. El epicentro se ubicó en el estado Lara, en el centro-occidente de Venezuela. Sin embargo, más adelante, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información y confirmó que la magnitud del sismo fue de aproximadamente 7,0 y tuvo una profundidad superficial menos a 30 km. Lea aquí: ¿Ocurrirá un “gran sismo” en Colombia? Servicio Geológico responde Usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento con fuerza en ciudades como Caracas y otras zonas del territorio venezolano, donde además se reportó la caída de objetos dentro de viviendas y establecimientos.

¿En cuáles ciudades de Colombia se sintió el temblor?

En Colombia, el temblor fue percibido especialmente en Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga. Habitantes de la capital del país señalaron que el movimiento se sintió con mayor intensidad en edificios altos, lo que motivó evacuaciones preventivas en algunos sectores. También se conocieron reportes de personas que afirmaron haber sentido el sismo en departamentos como Antioquia. Los organismos de gestión del riesgo recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma durante este tipo de eventos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, evitar el uso de ascensores y seguir los protocolos de evacuación establecidos. Tras la alerta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no existe riesgo de tsunami para la costa Caribe colombiana.

A través de redes sociales comenzaron a circular decenas de imágenes y videos captados por ciudadanos en distintas zonas de Venezuela que muestran la magnitud de los daños ocasionados por el fuerte sismo. En los registros audiovisuales se observan edificaciones parcialmente colapsadas, fachadas destruidas y grandes grietas en estructuras residenciales y comerciales. Asimismo, usuarios reportaron afectaciones en supermercados, viviendas y locales, donde la caída de estanterías, mercancías y elementos estructurales habría provocado cuantiosos daños materiales. En varias ciudades, los habitantes permanecen en las calles a la espera de información oficial sobre el estado de las edificaciones y posibles réplicas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han entregado un balance consolidado sobre el número de inmuebles afectados, personas lesionadas o víctimas fatales. Sin embargo, organismos de emergencia y equipos de rescate se encuentran desplegados en las zonas impactadas para evaluar la magnitud de la emergencia y atender a la población. Siga leyendo: Diferencia entre terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico

¿Qué hacer en caso de sismos?

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin generar pánico. Si el sismo ocurre mientras se encuentra dentro de una edificación, lo más aconsejable es ubicarse debajo de una mesa resistente o junto a elementos estructurales firmes, protegiendo la cabeza y el cuello con los brazos.

También es fundamental alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. Durante el movimiento telúrico no se deben utilizar ascensores ni intentar evacuar corriendo por las escaleras, ya que esto podría incrementar el riesgo de accidentes. Si la persona se encuentra en el exterior, debe dirigirse a espacios abiertos, lejos de edificios, postes de energía, árboles y cables eléctricos. Una vez finalice el temblor, es importante verificar posibles daños en la vivienda, mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y prepararse ante la posibilidad de réplicas. Amplíe la noticia: La guía de 20 cosas que debe y no debe hacer en caso de un sismo Preguntas y respuestas