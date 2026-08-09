Presidente De la Espriella confirma captura de ‘Boni’, segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la captura de Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Boni’ o ‘Bonito’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de los Comandos de Frontera, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia. La captura se produjo durante la mañana de este sábado en zona rural de Guamal, Meta, mediante una orden judicial y en el marco de una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación. El mandatario calificó el operativo como un “golpe contundente contra el crimen organizado” y destacó el trabajo de inteligencia que permitió ubicar al señalado integrante de la estructura armada. “Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, afirmó De la Espriella. El presidente agregó que “a los delincuentes se les acabó la impunidad” y sostuvo que “la autoridad del Estado se respeta”. Puede leer: Golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias ‘Alexis Perdomo’

¿Quién es alias ‘Boni’, capturado en el Meta?

De acuerdo con información de inteligencia militar, Héctor Orlando Bastidas Bravo tendría cerca de 20 años de trayectoria en organizaciones armadas y habría desarrollado buena parte de su actividad criminal en Putumayo. Las autoridades también lo ubican con influencia en sectores de Caquetá, Huila y zonas de Ecuador, donde presuntamente habría participado en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones y control de economías ilícitas. Según los organismos de seguridad, alias ‘Bonito’ habría ejercido control sobre economías ilegales y corredores de movilidad en municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Algeciras. Su historial también incluye señalamientos por homicidios y otras acciones violentas. Entre los hechos que las autoridades le atribuyen está el asesinato, ocurrido en 2013, de la gerente del Banco Agrario en Valle del Guamuez, Putumayo. Además, figura en investigaciones por su presunta participación en el incendio de un vehículo de transporte público en San Vicente del Caguán, ocurrido en marzo de 2024.

Captura de ‘Boni’ afecta a los Comandos de Frontera

La operación, denominada ‘Abraham’, fue ejecutada por unidades del Gaula Militar Meta, inteligencia del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Para las autoridades, la captura representa un golpe a las estructuras de narcotráfico, violencia selectiva y control de economías ilícitas atribuidas a los Comandos de Frontera. Alias ‘Boni’ es señalado como uno de los principales integrantes de esta estructura armada y, de acuerdo con la información oficial, ocupaba el segundo nivel de mando. Las autoridades también lo relacionan con el asesinato de un gobernador indígena del Cabildo Nasa, ocurrido en diciembre de 2023 en Puerto Asís. En contexto: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá

Estos son los delitos que le imputarán a alias ‘Boni’