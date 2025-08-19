Salen a la luz nuevos detalles de la tiktoker colombiana Tatiana Martínez tras su arresto en EE. UU.: la influencer tenía historial por conducir en estado de embriaguez

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se refirió al polémico caso de la influencer colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez, quien fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de haberse hecho conocida en TikTok por transmitir y publicar videos sobre las redadas antimigratorias en el área de Los Ángeles.
A través de redes sociales, la agencia federal la tildó como una “extranjera ilegal criminal de Colombia” y recordó que fue condenada en territorio estadounidense por conducir bajo los efectos del alcohol.
