Tailandia bombardea la frontera con Camboya y deja nuevos muertos

Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos en la frontera con Camboya en nuevos enfrentamientos entre estos dos vecinos que dejaron un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos muertos, según fuentes de ambos países.
Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates en julio que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de una tregua.
Este alto al fuego se ratificó en un acuerdo a finales de octubre impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, pero suspendido por Tailandia semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.
Desde entonces, ambas partes han reportado escaramuzas esporádicas en la frontera, que arreciaron el domingo y el lunes.
El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, reportó cuatro civiles muertos y diez heridos por ataques tailandeses en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear.
Las nuevas hostilidades provocaron la huida de miles de civiles en ambos lados de la frontera.