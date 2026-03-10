El fracking en el Permian volvió a salvarle el año a Ecopetrol: ya representa el 14% de la producción

La operación de fracking en la cuenca del Permian, en Texas (Estados Unidos), se está convirtiendo en una pieza cada vez más relevante dentro del portafolio petrolero de Ecopetrol.
Las cifras muestra que esta operación ya representa cerca del 14% de la producción total de la compañía, una participación que ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años.
En 2023 representaba el 9%, en 2024 subió al 12% y en 2025 alcanzó casi el 14%.
Este aumento coincide con una tendencia opuesta en el país. Mientras la producción local muestra señales de debilitamiento, los campos de fracking en Estados Unidos están compensando ese retroceso.
Puede conocer más: Roa dice que Ecopetrol “no descarta vender activos en el Permian” ante interés de inversionistas internacionales
Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, lo resume así: “La operación de Estados Unidos de fracking (Permian) es cada vez más importante para Ecopetrol, alcanzando casi el 14% de la producción de la compañía. Por esta razón hay tanta resistencia a vender esta operación, pues es muy rentable e importante para Ecopetrol”.