El fracking en el Permian volvió a salvarle el año a Ecopetrol: ya representa el 14% de la producción

La operación de fracking en la cuenca del Permian, en Texas (Estados Unidos), se está convirtiendo en una pieza cada vez más relevante dentro del portafolio petrolero de Ecopetrol. Las cifras muestra que esta operación ya representa cerca del 14% de la producción total de la compañía, una participación que ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años. En 2023 representaba el 9%, en 2024 subió al 12% y en 2025 alcanzó casi el 14%. Este aumento coincide con una tendencia opuesta en el país. Mientras la producción local muestra señales de debilitamiento, los campos de fracking en Estados Unidos están compensando ese retroceso. Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, lo resume así: "La operación de Estados Unidos de fracking (Permian) es cada vez más importante para Ecopetrol, alcanzando casi el 14% de la producción de la compañía. Por esta razón hay tanta resistencia a vender esta operación, pues es muy rentable e importante para Ecopetrol".

Participación del fracking en las operaciones de Ecopetrol.

Permian compensó la caída de producción en Colombia de Ecopetrol

El impacto de la operación estadounidense se observa con mayor claridad cuando se comparan los balances de producción. Según explica Sergio Cabrales, profesor, investigador y consultor del sector minero-energético colombiano, el aumento en Estados Unidos prácticamente compensó la caída en Colombia. "Mientras que la producción de Ecopetrol en Colombia bajó en 11 mil barriles por día, lo que representa cerca de un 2%, la producción en Estados Unidos, gracias al fracking en el Permian, aumentó en 11 mil barriles diarios, compensando la reducción local", señaló Cabrales. En otras palabras, el crecimiento total de la producción de Ecopetrol hoy depende en buena medida del aporte del Permian. Incluso algunos analistas lo plantean de forma directa como Mauricio Téllez, exgerente de comunicación de la petrolera, quien aseveró que gracias al Permian Ecopetrol pasó el año: "En fin, gracias Permian, gracias fracking".

Producción de Ecopetrol se mantiene estable gracias al Permian

Los resultados más recientes de la compañía confirman esa tendencia. Durante 2025, la producción total de petróleo de Ecopetrol se mantuvo relativamente estable frente al año anterior, al ubicarse en 745.000 barriles diarios. Sin embargo, el detalle evidencia un cambio importante en el origen de ese volumen. La producción en el Permian llegó a 102.800 barriles de petróleo por día, lo que representó un crecimiento de 9,6% frente a los 93.800 barriles diarios registrados en 2024. Ese incremento equivale a cerca de 9.000 barriles equivalentes diarios adicionales. En contraste, la producción de Ecopetrol en Colombia se contrajo. La extracción en el país pasó de 609.600 barriles equivalentes diarios a 597.900 barriles, lo que representa una reducción de 11.700 barriles diarios, es decir, una caída de 1,9%. Además, dentro de esa caída aparece una señal preocupante, la producción de gas natural disminuyó 13,7%.

El crecimiento de la producción internacional de la compañía no se limita al Permian. La filial Ecopetrol América, que opera activos costa afuera en el golfo de México, también registró un aumento relevante. En 2025 su producción llegó a 9.400 barriles equivalentes diarios, lo que representa un crecimiento anual de 25,3%. En términos absolutos, el incremento fue cercano a 1.900 barriles equivalentes diarios. Aunque la magnitud es menor frente al Permian, el dato confirma que el crecimiento internacional está ayudando a compensar la presión que enfrenta la producción en Colombia.

Ecopetrol y Oxy ampliarán el desarrollo del Permian