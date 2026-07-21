‘Superestrella’, la canción de Aitana que se convirtió en la banda sonora de la España campeona

Cada vez que España celebró una victoria en el Mundial 2026 hubo una escena que terminó volviéndose una tradición: los jugadores de ‘La Roja’ festejaban sobre el campo, las cámaras seguían los abrazos de los campeones y, de fondo, sonaba “Superestrella”, la canción de Aitana que terminó convertida en la banda sonora del título mundial.
El tema acompañó a la selección española durante todo el torneo, estuvo presente en la celebración de la final ante Argentina y volvió a sonar días después, cuando el equipo regresó al país para celebrar el campeonato junto a sus aficionados. En ese recibimiento, la propia Aitana se unió a los jugadores para cantar una canción que pasó de ser un éxito del pop español a quedar ligada a una de las mayores conquistas deportivas de España.