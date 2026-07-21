Nacional comenzó la era Lucas González con victoria sobre Tigres en la Copa BetPlay

Atlético Nacional abrió el segundo semestre de 2026 este martes con victoria al imponerse 2-0 sobre Tigres de Bogotá en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa BetPlay.

El compromiso, disputado a puerta cerrada en el estadio Cincuentenario de Medellín debido a una sanción disciplinaria impuesta por la Dimayor al conjunto antioqueño, marcó el estreno oficial de Lucas González como entrenador verdolaga. Su equipo mostró una propuesta ofensiva, dominó el desarrollo del juego y dio un paso importante hacia los octavos de final, instancia en la que ya espera el Deportivo Cali.

Ante un rival que apostó por el contragolpe, Nacional asumió el protagonismo desde el pitazo inicial. Con una posesión del 65 %, el conjunto paisa encontró espacios tanto por el centro como por las bandas y generó constantes opciones de peligro, reflejando una idea de juego colectiva y dinámica.

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Con Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona como ejes en la creación, el equipo verdolaga, campeón de este certamen en las últimas tres ediciones, sometió desde los primeros minutos a Tigres, que encontró en su arquero Víctor Brid a su principal figura.

El guardameta sucreño, de 25 años, evitó en varias ocasiones la caída de su arco. Al minuto 15 respondió con una gran atajada tras un remate de Rengifo y, cinco minutos después, volvió a imponerse en un mano a mano frente a Kevin Parra, quien regresó este semestre a Nacional tras su destacado paso por Internacional de Bogotá.

La insistencia del cuadro antioqueño tuvo premio al minuto 39. Luego de una buena combinación entre César Haydar y Kevin Parra, Juan Manuel Zapata apareció para sacar un potente remate de media distancia que venció la estirada de Brid y abrió el marcador.

Antes del descanso, Nacional amplió la ventaja. En el segundo minuto de reposición, Edwin Cardona envió un preciso centro desde el sector derecho y Yeicar Perlaza, con un certero cabezazo, decretó el 2-0.

En la segunda mitad, el equipo de Lucas González mantuvo el control del encuentro y generó nuevas oportunidades para aumentar la diferencia, aunque le faltó eficacia en la definición frente a un rival que cerró espacios y apenas inquietó con un remate al arco al minuto 86.

Con este resultado, Nacional quedó bien encaminado hacia los octavos de final. Frente a Tigres registra ahora un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco enfrentamientos.

El partido de vuelta de la serie se disputará el martes 28 de julio, desde las 8:30 p. m. Si el conjunto verdolaga confirma la clasificación, enfrentará al Deportivo Cali en los octavos de final.

Atlético Nacional formó con Luis Marquínez; Yeicar Perlaza, Néider Parra, César Haydar y Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez. También actuaron Marlos Moreno, Matías Lozano, Jorman Campuzano, Andrés Sarmiento y Felipe Román.

Tigres F.C., dirigido por Rafael Rodríguez, alineó a Víctor Brid; Jhon Jader Martínez, Alejandro Lopera, Omar Preciado y Jesús Cano; Kevin Mosquera, Yimmer Salas, Miguel Álvarez, Gabriel Cañón, Andrés Cuadros y Wakner Mena.