Concejales de Santa Fe de Antioquia se accidentaron camino a evento de De la Espriella, ¿qué pasó?

La sesión desarrollada este martes en el Concejo de Santa Fe de Antioquia se vio muy mermada en la asistencia de los corporados, pero había una justificación para ello.

Resulta que los cabildantes Álvaro Rivera, Diego Alejandro Holguín, Felipe Higuita y Daisy Cartagena se vieron involucrados en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con el vecino Buriticá.

Según trascendió, el incidente ocurrió este 20 de julio cuando los corporados se dirigían al evento organizado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en el Túnel de El Toyo –en jurisdicción de Cañasgordas– y que contó con la participación del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Al parecer, el vehículo oficial en el que viajaban sufrió un volcamiento del que aún no se han aclarado sus causas. Por fortuna, el automotor terminó rodando hacia el lado seguro de la vía y no al abismo que tenía al lado.

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Los cuatro concejales, por fortuna, sobrevivieron al siniestro, aunque al parecer el cabildante Felipe Higuita presentó una lesión en su miembro superior, que obligó a su hospitalización.

Según trascendió, los restantes concejales no sufrieron heridas de consideración, por lo que no requirieron traslado a centros médicos.

Por ahora, las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer por qué ocurrió el incidente vial.