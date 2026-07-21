Kaylee Hottle, actriz de Godzilla, murió a los 18 años en un aparatoso accidente en EE. UU.

Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de “Godzilla”, murió la madrugada del martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos, informó la policía.

Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

“Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión”, señaló la policía, que acudió al lugar a las 02H52 de la madrugada (06H52 GMT) del martes y está investigando el accidente.