Crece la preocupación por robos en viviendas: estas son las claves para contratar servicio doméstico seguro

Los robos en conjuntos residenciales y edificios se han convertido en una de las principales preocupaciones para los habitantes de Antioquia. En municipios del área metropolitana y otras zonas del departamento, las autoridades y administradores de propiedad horizontal han identificado nuevas modalidades de ingreso utilizadas por delincuentes, entre ellas la suplantación de identidad y el aprovechamiento de fallas en los protocolos de acceso.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, durante el primer semestre de 2026 se registraron 10.398 casos de hurto a residencias en Colombia, de los cuales 410 ocurrieron en Antioquia.

Entre las modalidades reportadas están los robos mediante engaños, el uso de llaves, la suplantación de autoridades y los casos relacionados con personas que ingresan a viviendas para prestar servicios domésticos. Aunque estos hechos corresponden a casos particulares y no representan a la mayoría de trabajadores del sector, han puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los procesos de contratación.

Lea aquí: Todos los días, los delincuentes se meten a robar en promedio cuatro casas y apartamentos de Medellín

Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, explicó que uno de los principales riesgos está en la informalidad con la que muchas familias contratan estos servicios.

“La contratación informal representa uno de los principales puntos ciegos para la seguridad de la propiedad horizontal, porque cuando una persona ingresa a un hogar sin un proceso de validación adecuado, el riesgo no recae únicamente sobre esa familia, sino sobre toda la comunidad residencial”, afirmó.