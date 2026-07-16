El piloto que salvó 155 vidas tras amerizar en el río Hudson anunció que padece Alzheimer

Chesley Sullenberger, el capitán de vuelo que protagonizó uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la aviación, anunció que padece Alzheimer a sus 75 años. “Sully”, como es conocido mundialmente, reveló a través de su portal web que la enfermedad le fue diagnosticada se encuentra en una fase temprana y que ya está recibiendo tratamiento. “Esto significa que puede que no recuerde fácilmente un nombre, que olvide alguna anécdota que haya contado recientemente o que no duerma tan bien, pero estoy al comienzo de este largo camino”, se lee en el comunicado.

También indicó que conocer su diagnóstico médico no significa que dejará de luchar por la seguridad aérea ni de promover investigaciones que contribuyan al progreso de la actividad aeronáutica. “He dedicado mi vida al servicio público: en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como piloto de aerolíneas comerciales, investigador de accidentes y embajador de los Estados Unidos ante la OACI. Durante décadas, he defendido la seguridad de los viajeros”, añadió.

Milagro en el río Hudson. FOTO: Tomada de Wikimedia Commons

“Aunque pueda afectar mis recuerdos del pasado, este diagnóstico no me impedirá mirar hacia adelante y valorar nuestro futuro. Afrontaré esta etapa con mi maravillosa familia a mi lado”, concluyó.

El Milagro en el río Hudson

Escuchar el nombre de “Sully” llena de orgullo a millones de personas, especialmente a las 155 que iban a bordo del vuelo US Airways 1549, cuando el 15 de enero de 2009 un Airbus A320 despegó del aeropuerto LaGuardia de Nueva York con destino a Charlotte, en Carolina del Norte.

Ni Sullenberger ni el primer oficial Jeffrey Skiles imaginaban que aquel vuelo se cruzaría con una enorme bandada de gansos canadienses y que, después de ese momento, protagonizarían una de las hazañas que marcaron un antes y un después en la historia de la aviación. Ambos lideraron un amerizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York, una maniobra que generó cuestionamientos e investigaciones, pero fue la que convirtió al capitán “Sully” en un héroe. Y es que el ingenio, las miles de horas de vuelo en aviones comerciales y la capacidad para tomar decisiones bajo extrema presión permitieron que—luego de la pérdida simultánea de ambos motores—, aquellos pasajeros regresaran sanos y salvos junto a sus familias. Este accidente impulsó el desarrollo de nuevas metodologías relacionadas con la preparación psicológica de los tripulantes ante la presencia de eventos externos y en los que una mala decisión podría terminar en una tragedia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas