Sube a 39 el número de muertos por la colisión de dos trenes de alta velocidad en España: ¿qué ocurrió?

Sigue creciendo la tragedia en España tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido la noche del domingo en el sur del país. El accidente, registrado en la región de Andalucía, deja, hasta el momento, un saldo de 39 personas muertas, una cifra que las autoridades insisten en que aún no es definitiva, mientras continúan las labores de rescate e identificación de víctimas. El siniestro fue calificado como “tremendamente extraño”, en medio de la conmoción nacional.
La cifra “no es definitiva”, avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente.