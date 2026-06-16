“Somos el equipo más maltratado”: Irán debutó en el Mundial entre 15 visas negadas y el caos logístico de la FIFA

Mientras la selección de Irán disputaba su primer partido en el Mundial 2026 en Los Ángeles, una parte importante de su delegación seguía el encuentro a más de 200 kilómetros de distancia. Directivos, integrantes del cuerpo técnico y funcionarios iraníes observaron el empate 2-2 frente a Nueva Zelanda desde Tijuana, México, ya que las autoridades estadounidenses les negaron el visado para ingresar al país.
Esto mostró las dificultades que han acompañado al equipo iraní desde antes del inicio de la Copa del Mundo. En medio de las tensiones geopolíticas entre Teherán y Washington, la selección se vio obligada a modificar sus planes de preparación y trasladar su campo base desde Tucson, Arizona, hasta Tijuana, donde permanece concentrada y solo cruza la frontera para disputar sus partidos.