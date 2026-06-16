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“Somos el equipo más maltratado”: Irán debutó en el Mundial entre 15 visas negadas y el caos logístico de la FIFA

Integrantes de la delegación iraní tuvieron que ver desde México su debut ante Nueva Zelanda tras la negativa de visas por parte de EE. UU. Se suman los problemas logísticos que obligan al equipo a viajar constantemente, sin poder descansar en territorio estadounidense.

  • Irán debutó en el Mundial con una delegación dividida; 15 miembros tuvieron que verlo desde México. Foto: FIFA / Captura de video redes sociales
    Irán debutó en el Mundial con una delegación dividida; 15 miembros tuvieron que verlo desde México. Foto: FIFA / Captura de video redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Mientras la selección de Irán disputaba su primer partido en el Mundial 2026 en Los Ángeles, una parte importante de su delegación seguía el encuentro a más de 200 kilómetros de distancia. Directivos, integrantes del cuerpo técnico y funcionarios iraníes observaron el empate 2-2 frente a Nueva Zelanda desde Tijuana, México, ya que las autoridades estadounidenses les negaron el visado para ingresar al país.

Esto mostró las dificultades que han acompañado al equipo iraní desde antes del inicio de la Copa del Mundo. En medio de las tensiones geopolíticas entre Teherán y Washington, la selección se vio obligada a modificar sus planes de preparación y trasladar su campo base desde Tucson, Arizona, hasta Tijuana, donde permanece concentrada y solo cruza la frontera para disputar sus partidos.

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Según el reporte de medios internacionales, el encuentro fue seguido desde las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana por empresarios, autoridades locales, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, y varios miembros de la delegación que no pudieron desplazarse a Estados Unidos.

Tras el partido, el director técnico Amir Ghalenoei expresó públicamente su frustración por la situación que enfrenta la delegación. “Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, aseguró durante la rueda de prensa de la FIFA posterior al empate.

El técnico hizo referencia a los meses de incertidumbre que precedieron al torneo, a los cambios de última hora en la logística del equipo y a las restricciones migratorias que dejaron fuera a cerca de quince integrantes de la delegación.

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La principal figura del equipo, Mehdi Taremi, calificó como un “desastre logístico” la situación que vive la selección. El delantero explicó que, tras el partido en Los Ángeles, el equipo debía regresar de inmediato a Tijuana para posteriormente volver a viajar a Estados Unidos con motivo de su próximo compromiso ante Bélgica.

“Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor”, declaró el atacante, quien insistió en que los problemas organizativos han afectado la preparación del equipo.

Pese a esto, evitó utilizar la situación como excusa para justificar el empate, pero afirmo que la balanza estaba desequilibrada. “Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?”, sostuvo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní después del encuentro. El dirigente destacó el desempeño del equipo y escuchó de primera mano las preocupaciones de los jugadores y del cuerpo técnico sobre las dificultades que enfrentan durante el torneo.

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Pero los problemas no terminaron, este martes 16 de junio, la agencia oficial iraní Irna informó que el visado del delantero Mehdi Torabi expiró tras su ingreso a Estados Unidos para disputar el encuentro frente a Nueva Zelanda.

De acuerdo con la agencia, mientras la mayoría de los jugadores recibió permisos de entrada múltiple, el de Torabi solo autorizaba un ingreso al país. La Federación Iraní inició gestiones para obtener una nueva visa que le permita participar en los próximos partidos del Grupo G.

La situación se suma a otros inconvenientes migratorios denunciados por la delegación, incluidos problemas experimentados por Taremi y miembros del cuerpo técnico durante los controles de ingreso y salida en aeropuertos estadounidenses.

Con un punto en la tabla tras el empate frente a Nueva Zelanda, Irán ahora concentra sus esfuerzos en el duelo contra Bélgica, programado para el próximo domingo en Los Ángeles. Sin embargo, el equipo continúa enfrentando una carrera paralela para superar los obstáculos logísticos y administrativos en el corto tiempo que va del Mundial.

*Redacción con información de AFP

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