Simone Biles visitará Lima a falta de un año para los Juegos Panamericanos

La superestrella de la gimnasia Simone Biles será la invitada de honor de la celebración por el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informó este jueves Panam Sports.

La estadounidense visitará por primera vez Perú y, además de la fiesta en la plaza mayor de Lima, también tendrá un encuentro con jóvenes gimnastas peruanos y una charla sobre salud mental con deportistas olímpicos locales.

El itinerario de Biles incluye un recorrido por lugares emblemáticos del país, como Machu Picchu, señaló Panam Sports en un comunicado.

“Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027”, dijo la deportista en un vídeo publicado por el organismo.

“Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí”, animó Biles.

La capital de Perú, de 10 millones de habitantes, albergará por segunda vez la mayor justa polideportiva de América tras la edición de 2019.

Los XX Juegos Panamericanos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Biles, de 29 años, está considerada una de las mayores gimnastas de la historia con siete medallas de oro olímpicas cosechadas en su extraordinaria carrera.