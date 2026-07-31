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Simone Biles visitará Lima a falta de un año para los Juegos Panamericanos

La gimnasta estadounidense que conquistó el mundo, Simone Biles, estará en la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.

  • Simone Biles en los JJOO 2024. FOTO: Instagram Simonebiles
    Simone Biles en los JJOO 2024. FOTO: Instagram Simonebiles
Agencia AFP
hace 58 minutos
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La superestrella de la gimnasia Simone Biles será la invitada de honor de la celebración por el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informó este jueves Panam Sports.

La estadounidense visitará por primera vez Perú y, además de la fiesta en la plaza mayor de Lima, también tendrá un encuentro con jóvenes gimnastas peruanos y una charla sobre salud mental con deportistas olímpicos locales.

El itinerario de Biles incluye un recorrido por lugares emblemáticos del país, como Machu Picchu, señaló Panam Sports en un comunicado.

“Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027”, dijo la deportista en un vídeo publicado por el organismo.

“Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí”, animó Biles.

La capital de Perú, de 10 millones de habitantes, albergará por segunda vez la mayor justa polideportiva de América tras la edición de 2019.

Los XX Juegos Panamericanos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Biles, de 29 años, está considerada una de las mayores gimnastas de la historia con siete medallas de oro olímpicas cosechadas en su extraordinaria carrera.

Tres de esos títulos los logró en los Juegos de París 2024, donde hizo un emocionante regreso al escenario olímpico tras una larga pausa por motivos de salud mental.

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A principios de junio, Biles reveló haber estado “a punto de morir” por una emergencia de salud por la que fue hospitalizada, de la que no dio más detalles.

Lea también: Histórico: Colombia ganó el oro del voleibol en Centroamericanos y Miguel Martínez fue el MVP del torneo

¿Cuándo visitará Simone Biles Perú y cuál es el motivo de su viaje?
Simone Biles visitará Perú como invitada de honor en la celebración que marcará el inicio de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La noticia no precisa la fecha exacta de su llegada, solo indica que participará en el evento previo a la competencia.
¿Qué actividades realizará Simone Biles durante su visita a Perú?
Además de asistir a la celebración en la Plaza Mayor de Lima, Simone Biles tendrá un encuentro con jóvenes gimnastas peruanos, participará en una charla sobre salud mental con deportistas olímpicos locales y recorrerá lugares emblemáticos del país, incluido Machu Picchu.
¿Cuándo se celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027?
Los XX Juegos Panamericanos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. El evento se realizará un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

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