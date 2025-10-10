Fuerte sismo de magnitud 7.8 se registró con epicentro en el mar entre Suramérica y la Antártida

Un fuerte terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter se registró en la tarde de este viernes 10 de octubre en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. Le puede interesar: “Niños circuncidados tienen doble de casos de autismo”: nueva afirmación de secretario de Salud de EE. UU. fue ridiculizada por expertos El terremoto ocurrió a las 17H29 de Chile (20H29 GMT) y tuvo una magnitud de 7.8. Según las autoridades, el sismo no provocó daños o perdidas humanas en las zonas urbanas cercanas al epicentro. Además, se registró a 10 km de profundidad.

El sismo fue ubicado en el mar entre Suramérica y la Antártida. FOTO: Cortesía National Geographic

Se localizó a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, sostuvo el Centro Sismológico Nacional en su reporte. Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 7.6 grados el sismo, dos puntos menos que las autoridades chilenas. El terremoto ocurrió en una zona donde confluyen las placas tectónicas sudamericana y antártica.

Por qué el paso Drake es una zona sísmica activa

La base Presidente Frei es administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.

Sin riesgo de tsunami para costa pacifica de Colombia

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ( Ungrd) aseguró que tras el fuerte sismo ocurrió en la zona del mar entre Suramérica y la Antártida, no hay riesgo de tsunami para la costa del Pacífico en Colombia. La información, que fue corroborada por la Autoridad Marítima Colombiana, determinó que a pesar de que el terremoto tuvo una profundidad de 10 km, no representa un peligro inminente para las costas colombianas. “De acuerdo con la Autoridad Marítima Colombiana, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras sismo de magnitud 7.6, profundidad de 10 km, en el punto conocido como Pasaje del Drake, ocurrido a las 15:29 p.m. hora local”, concluyó la entidad.

También le puede interesar: Kansas City, el cruce de caminos por el que los narcos mueven la cocaína colombiana dentro de Estados Unidos



Preguntas sobre la nota: