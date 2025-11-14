Simon Leviev, el del famoso documental de Netflix “El estafador de Tinder”, salió de prisión

El israelí Simon Leviev, acusado de estafa en las aplicaciones de encuentros –y que motivó el exitoso documental de Netflix “El estafador de Tinder”– fue liberado en Georgia después de dos meses de detención, indicó su abogada. El hombre de 34 años, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, es acusado de fraudes financieros, y especialmente de seducir a mujeres en internet para sacarles dinero. Simon Leviev había sido detenido en septiembre en el aeropuerto de Batoumi, ciudad balnearia georgiana situada en los bordes del mar Negro, a petición de Interpol tras una demanda de Alemania. En contexto: El “estafador de Tinder”, del famoso documental de Netflix, fue capturado: el hombre era buscado a nivel internacional

Detenido en una cárcel de Kutaisi (oeste), fue liberado “sin condiciones” luego de que Alemania abandonó su demanda de extradición, indicó a los periodistas su abogada Mariam Koublachvili. “El caso fue definitivamente cerrado”, declaró. Señaló que los procuradores alemanes abrieron una investigación contra Simon Leviev tras una queja interpuesta por una mujer en Berlín que afirmaba haber sido estafada por 50.000 euros tras encontrarlo en la aplicación Tinder.

Entre 2017 y 2019, Simon Leviev se habría hecho pasar por un rico heredero en Tinder y habría convencido a distintas mujeres que le prestaran importantes sumas de dinero que luego no pagaba.