“Ese no era el trato”: senador de EE. UU. lanzó advertencia a Delcy Rodríguez por nueva detención de Juan Pablo Guanipa

Luego de ser liberado el pasado domingo, Guanipa fue nuevamente detenido por militares del régimen y este martes fue llevado a su casa bajo la figura de “casa por cárcel”.

  • Rick Scott le lanzó una dura advertencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez por la recaptura de Juan Pablo Guanipa. Fotos: Getty Images y AFP
    Rick Scott le lanzó una dura advertencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez por la recaptura de Juan Pablo Guanipa. Fotos: Getty Images y AFP
  • Así fue “liberado” Juan Pablo Guanipa en su residencia, donde porta una tobillera electrónica. Foto: redes sociales
    Así fue “liberado” Juan Pablo Guanipa en su residencia, donde porta una tobillera electrónica. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
Desde el Senado de Estados Unidos lanzaron una dura advertencia a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro Diosdado Cabello, esto tras la recaptura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien horas después de su liberación inicial fue nuevamente detenido y posteriormente enviado a arresto domiciliario.

La advertencia la hizo el senador Rick Scott, quien a través de un video publicado en su cuenta de X expresó su indignación por la situación de Guanipa, calificándola como una violación de los acuerdos previos entre Washington y Caracas.

Lea también: Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política

“Lo arrestaron nuevamente. Ese no era el trato. El trato es que ustedes liberen a todos los presos políticos, que colaboren con Estados Unidos y que detengan la represión... ¡Los estamos observando!”, subrayó el congresista.

“Ese no es el trato, ¿de acuerdo?”, sentenció el legislador republicano, subrayando que el compromiso consistía en la liberación de todos los presos políticos sin opresión ni represalias posteriores.

¿Está libre Juan Pablo Guanipa?

Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado el pasado domingo 8 de febrero tras casi un año de prisión política, sin embargo, pocas horas después de recuperar su libertad, fue interceptado en la urbanización Los Chorros, en Caracas, por al menos diez hombres armados no identificados que se desplazaban en tres vehículos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, justificó la medida afirmando que Guanipa “violó las condiciones de su excarcelación” al realizar declaraciones públicas y participar en actividades políticas inmediatamente después de su salida.

Para el funcionario chavista, el opositor intentó “embochinchar” (alterar) el país, lo que motivó la intervención del Ministerio Público para revocar su libertad plena.

Tras horas de incertidumbre, este martes su hijo, Ramón Guanipa, confirmó que el dirigente ya se encuentra en su residencia en Maracaibo, pero bajo la medida de casa por cárcel. El hombre cercano a María Corina Machado porta una tobillera electrónica y tiene prohibido realizar declaraciones a medios de comunicación.

Así fue “liberado” Juan Pablo Guanipa en su residencia, donde porta una tobillera electrónica. Foto: redes sociales
Así fue “liberado” Juan Pablo Guanipa en su residencia, donde porta una tobillera electrónica. Foto: redes sociales

Para la familia del líder opositor, según han señalado públicamente, “casa por cárcel sigue siendo prisión” y han exigido la libertad plena tanto para el dirigente de Primero Justicia como para los cientos de presos políticos que aún permanecen bajo custodia del régimen venezolano.

Desde el 8 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses días atrás, se ha dado una liberación de algunos presos políticos por parte del régimen, esto en medio de una Ley de Amnistía que se ha impulsado en la Asamblea Nacional.

Aunque familiares han celebrado las salidas que se han dado, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores han advertido que aún permanecen decenas de personas privadas de la libertad por motivos políticos, y han reclamado el cierre definitivo de las causas judiciales y el cese de la persecución.

Siga leyendo: Día clave de excarcelaciones en Venezuela: estos son los aliados de María Corina Machado liberados

