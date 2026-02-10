“Ese no era el trato”: senador de EE. UU. lanzó advertencia a Delcy Rodríguez por nueva detención de Juan Pablo Guanipa

Desde el Senado de Estados Unidos lanzaron una dura advertencia a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro Diosdado Cabello, esto tras la recaptura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien horas después de su liberación inicial fue nuevamente detenido y posteriormente enviado a arresto domiciliario.

La advertencia la hizo el senador Rick Scott, quien a través de un video publicado en su cuenta de X expresó su indignación por la situación de Guanipa, calificándola como una violación de los acuerdos previos entre Washington y Caracas.

“Lo arrestaron nuevamente. Ese no era el trato. El trato es que ustedes liberen a todos los presos políticos, que colaboren con Estados Unidos y que detengan la represión... ¡Los estamos observando!”, subrayó el congresista.

“Ese no es el trato, ¿de acuerdo?”, sentenció el legislador republicano, subrayando que el compromiso consistía en la liberación de todos los presos políticos sin opresión ni represalias posteriores.