Senado de Estados Unidos aprobó resolución que frena futuras acciones militares de Trump en Venezuela

El Senado estadounidense dio el jueves un paso importante para la aprobación de una resolución para frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, una rara reprimenda bipartidista que llega tras la captura del líder Nicolás Maduro.

La legislación impulsada por los demócratas, que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso, superó una votación procesal clave con el apoyo de cinco republicanos.

La votación final, prevista para la próxima semana, se considera ahora poco más que una formalidad.

Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana, aunque corta, es más proclive a seguir los intereses de la Casa Blanca.

La votación procesal de este jueves fue una “estupidez”, reaccionó Trump, que consideró que los cinco senadores se aliaron a los demócratas “para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos”.

Aunque la legislación fuera aprobada en las dos cámaras, sería vetada con toda probabilidad por Trump.

Para superar el veto presidencial, ambas cámaras deberían volver a aprobar el proyecto de ley, pero esta vez con mayorías mucho más sustanciales.

“Los miembros del Congreso menos valientes hacen todo lo posible para evitar asumir responsabilidades, para evitar la votación trascendental de declarar la guerra”, dijo el senador Rand Paul, el republicano de Kentucky que rompió con gran parte de su partido para copatrocinar la medida.

“Pero que no haya duda: bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra, claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia” añadió este senador de tendencia libertaria, que aunque es republicano mantiene a menudo enfrentamientos con Trump.