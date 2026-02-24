¿México estará preparado para el Mundial 2026 tras la baja de ‘El Mencho’?

Guadalajara y sus alrededores, el área metropolitana con más desaparecidos de todo México, se blindaba con tecnología punta para proteger el Mundial de fútbol 2026 cuando la muerte de un poderoso narcotraficante a manos del ejército ha exacerbado el temor por la seguridad. El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio. Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta. Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo. La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.

Guadalajara albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié. Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.

Los comentarios en México por la muerte de ‘El Mencho’

Tras la muerte del capo, las calles de Guadalajara lucían el lunes semivacías y muchos comercios permanecieron cerrados, mientras que las clases fueron suspendidas en Jalisco y una decena de estados más. La violencia de la víspera puso de manifiesto la amplia movilización de que es capaz el poderoso CJNG. Con 12.575 desaparecidos, según cifras oficiales, Jalisco es uno de los estados más golpeados por esta lacra tan mexicana. Más de la mitad de esos reportes corresponden a Guadalajara y su área metropolitana, la segunda mayor ciudad del país. “Creo que no hay nada que festejar, me parece muy grotesco” que se realice esta fiesta futbolera, dice a la AFP Carmen Ponce, de 26 años, quien busca a su hermano Víctor Hugo, desaparecido en 2020. En septiembre, Ponce localizó junto a un terreno polvoriento 16 bolsas de plástico enterradas con restos humanos de cinco personas. “El país festeja goles mientras nosotros estamos en campo buscando”, lamenta.

Carmen Chinas, académica de la Universidad de Guadalajara, sostiene que “la principal hipótesis” detrás de las desapariciones es el reclutamiento forzado para grupos criminales. Las víctimas suelen ser jóvenes de escasos recursos, indicó. En su búsqueda, los familiares de desaparecidos han hallado en este estado cerca de 300 de fosas clandestinas con cadáveres y restos mutilados.

¿Se recuperará la tranquilidad en México en vísperas del Mundial 2026?

Tres días antes de la muerte de ‘El Mencho’, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad del estado, aseguraba a la AFP que “Jalisco y particularmente la zona metropolitana (de Guadalajara), donde habrá de llevarse a cabo este cotejo deportivo, está en paz”. ¿Recuperará la tranquilidad antes del comienzo de la Copa del Mundo? Desde las instalaciones del Centro de Monitoreo y Emergencias de Zapopan, municipio donde se ubica el Estadio Akron, palco de los juegos mundialistas, Alarcón explicaba que cuentan con “drones”, equipo “antidrones para cubrir el espacio aéreo”, helicópteros y cámaras de videovigilancia para resguardar la urbe.

Las cámaras de videovigilancia aumentarán de 7.000 a 13.000, precisa por su parte Juan Carlos Contreras, director general del centro de control de vigilancia estatal. Hasta ahora, las autoridades de Jalisco estaban más preocupadas por el “riesgo” de que posibles protestas de los colectivos de buscadores perturbasen la paz de la ciudad durante el Mundial.