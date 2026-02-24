x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Argos transformará su negocio de cemento en Colombia con millonaria inversión en inteligencia artificial

La inversión, superior a 50 millones de dólares, se destinará a modernizar operaciones, incorporar inteligencia artificial y fortalecer su negocio de cemento, concretos y agregados.

  • La decisión fue aprobada por la junta directiva y reafirma que el país continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía antioqueña. Foto: Cortesía Argos
    La decisión fue aprobada por la junta directiva y reafirma que el país continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía antioqueña. Foto: Cortesía Argos
  • La IA permitirá a la empresa optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. Foto: Cortesía Argos
    La IA permitirá a la empresa optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. Foto: Cortesía Argos
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
bookmark

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, anunció que destinará más de 50 millones de dólares (cerca de $200.000 millones) en inversiones de capital en Colombia durante este 2026.

La decisión fue aprobada por la junta directiva y reafirma que el país continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía antioqueña. Los recursos estarán enfocados en robustecer y modernizar sus operaciones para generar mayor valor a los clientes.

Puede leer: Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez

Modernización de cemento, concretos y agregados

El plan de inversión contempla el fortalecimiento de las operaciones de cemento, concretos y agregados, con el objetivo de elevar los estándares de confiabilidad, eficiencia operacional y productividad.

Según la compañía, los recursos permitirán potenciar las capacidades productivas y mejorar el desempeño de sus activos, en línea con las necesidades del mercado colombiano.

Vea aquí. De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

“Es una decisión estratégica que refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con quienes construyen su desarrollo. Estas inversiones nos permiten elevar la productividad, optimizar costos y fortalecer la confiabilidad de nuestra operación, para seguir acompañando a nuestros clientes con calidad, continuidad y valor agregado en cada proyecto”, afirmó Carlos Horacio Yusty, vicepresidente de la Regional Colombia de Cementos Argos.

La IA permitirá a la empresa optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. Foto: Cortesía Argos
La IA permitirá a la empresa optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. Foto: Cortesía Argos

Inteligencia artificial para optimizar procesos y reducir costos de Argos

Un componente central del plan será la incorporación de soluciones de inteligencia artificial de última generación, incluidas capacidades de IA generativa.

La empresa explicó que estas herramientas permitirán optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor.

La apuesta tecnológica forma parte de la estrategia de excelencia operacional y del programa “De la mina al mercado”, iniciativa con la que Argos busca fortalecer integralmente su operación y traducir ese desempeño en soluciones de mayor valor para sus clientes.

Le puede interesar: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Confianza en la economía colombiana: Argos

Más allá de las cifras, la inversión representa un mensaje de confianza en el entorno económico colombiano y un compromiso de largo plazo con el desarrollo del país.

La compañía participa tanto en la construcción de grandes proyectos de infraestructura como en soluciones para vivienda.

Siga leyendo: Grupo Argos elige junta directiva y remueve la representación de Sura

Con este anuncio, Argos informó que consolida su estrategia de modernización industrial y transformación tecnológica, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir costos y reforzar su propuesta de valor en el mercado colombiano.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Empresas antioqueñas
Inversiones
Sectores económicos
Infraestructura
Grupo Argos
Cementos Argos
Colombia
Juan Esteban Calle Restrepo
Jorge Mario Velásquez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida