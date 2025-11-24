Secretario general de la OEA dice estar listo para apoyar una transición democrática en Venezuela

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma estar listo para contribuir en un nuevo paso si el dictador chavista Nicolás Maduro sale del poder.

Así lo reconoció Albert Ramdin en una entrevista para NTN24, en la que reveló que el organismo está listo para un proceso de transición si Maduro deja el poder.

“No puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Trabajo con realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición”, expresó Ramdin, subrayando que la decisión de que Maduro salga del poder debe ser voluntad del pueblo y de las autoridades venezolanas.

Ante el mismo medio televisivo, el funcionario del organismo internacional afirmó además que desde la OEA se mantienen conversaciones con los diferentes sectores implicados en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

“Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta, aquellos en la oposición y aquellos que son autoridades. Estamos hablando con Estados Unidos también sobre esto, y los estados miembros: ¿Cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario?”, subrayó el secretario general de la OEA.