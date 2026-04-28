Video | Con este golazo contra PSG en París, Luis Díaz se ratificó como el futbolista colombiano con más anotaciones en una edición de Champions

La presión no le pesa. En París tenía todo en contra: el público lo silbaba cada vez que tocaba el balón –recordaban el doblete que marcó en la fase de Liga y la lesión a Acraf Hakimi–, su equipo era visitante y, durante gran parte del partido, estuvo abajo en el marcador. Sin embargo, Luis Díaz brilló en la semifinal de ida de la Champions contra el PSG en territorio francés.
No solo por el gol –golazo–, que marcó, con el que dijo “presente” en la élite del fútbol mundial. El tanto llegó en un momento difícil. Corría el minuto 68. Bayern perdía 5-3. No era superado en el juego, pero el rival generaba peligro cada que se acercaba a su área. El encuentro era intenso. Ambos equipos atacaban cada que tomaban la pelota.
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Las defensas estaban adelantadas. Por eso había muchos espacios. Harry Kane recibió un balón en la mitad de la cancha. Levantó la mirada y vio a Luis Díaz empezando a correr, en un mano a mano con el brasileño Marquinhos. Le mandó un pase largo al área. El guajiro corrió a toda velocidad. Entrando a la zona de definición bajó la pelota con el taco de su pie derecho.