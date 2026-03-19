Irán siguió con las ejecuciones: Joven iraní campeón de lucha fue ahorcado tras las protestas de enero

Un joven iraní de 19 años, acusado de la muerte de un policía durante las protestas masivas desatadas en enero contra el gobierno, fue ejecutado este jueves 19 de marzo junto a otras dos personas, según lo confirmó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. Le puede interesar: Irán detiene a 500 sospechosos de espionaje mientras Trump insta a países de la región a unirse a la ofensiva Este joven, identificado como Saleh Mohaddani, hizo parte de las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su presunta participación en las protestas de enero, luego de ser acusados de matar a dos agentes de seguridad. “Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”, informó este jueves la agencia a través de sus canales oficiales. De esta manera, Saleh fue ejecutado junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, siendo estos dos últimos sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje. Asimismo, la Justicia iraní los acusó por el homicidio de Mohammad Ghasemi Homapour y Abbas Asadi, dos agentes de Faraja —como se conoce a la policía iraní—, con “espadas, cuchillos y machetes”, en la ciudad Qom durante las protestas del 8 y 9 de enero, según informó también la agencia Tasnim.

Saleh Mohaddani, Mehdi Ghasemi y Saeed Davodi (de izquierda a derecha). FOTO: Cortesía de la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Y es que, tras haberse dado estas nuevas ejecuciones en medio de la presunta presión por parte de Estados Unidos e Israel tras los ataques al territorio iraní, denunciaron que el régimen “ha hecho exactamente lo contrario”.



“Los informes indican tortura, confesiones forzadas, imposibilidad de elegir a sus abogados, juicios a puerta cerrada y falta de derecho a apelación”, detalló la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, por medio de sus redes sociales este jueves. Por esta razón, la comunicadora aseguró que hizo una solicitud urgente a la Global Athlete, un movimiento emprendedor de atletas con visión de futuro que busca inspirar a los atletas e impulsar el cambio en el mundo del deporte, para que “apoye a los atletas iraníes que están siendo silenciados, encarcelados y ejecutados simplemente por alzar la voz”. “Esto no se trata solo de deporte. Se trata de dignidad humana”, concluyó Alinejad. Según las agencias internacionales, durante el proceso, los condenados tuvieron que reconstruir el crimen del que se los acusaba.

Al final, de acuerdo con los informes presentados, las autoridades señalaron que los tres fueron detenidos en operaciones de seguridad e inteligencia y que “confesaron los hechos en distintas fases del proceso judicial”. Luego de tener la aprobación del Tribunal Supremo y los jueces, este jueves por la mañana se realizó la ejecución pública de los condenados en la provincia de Qom. Estas protestas, fueron apagadas tras una brutal represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial de las autoridades. Sin embargo, otras organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, que tiene sede en Estados Unidos, dejaron la cifra en más de 7.000 muertos y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman 53.000 detenidos. Por otro lado, según datos de la ONU, durante 2025 Irán ejecutó a 1.500 personas, lo que representa un aumento del 50% de ahorcados respecto al año anterior.

Irán desafió los Derechos Humanos y cumplió con sus amenazas

Las manifestaciones contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en un movimiento de protesta antigubernamental en todo el país, que alcanzó su punto máximo entre el 8 y el 9 de enero. El tribunal ordenó que el ahorcamiento para estos jóvenes se llevara a cabo en público en el lugar del presunto crimen, en Qom, una ciudad del centro de Irán, precisó la ONG. Tal cual, así se llevó a cabo unas semanas después. Asimismo, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, había advertido meses atrás que no habría “indulgencia” con las personas declaradas culpables de actos violentos durante las manifestaciones. Saleh Mohammadi, que participó en competiciones internacionales de lucha, fue juzgado el pasado 3 de febrero por un tribunal de Qom por el asesinato de un policía el 8 de enero, de acuerdo con IHR.