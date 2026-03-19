Irán siguió con las ejecuciones: Joven iraní campeón de lucha fue ahorcado tras las protestas de enero

Un joven iraní de 19 años, acusado de la muerte de un policía durante las protestas masivas desatadas en enero contra el gobierno, fue ejecutado este jueves 19 de marzo junto a otras dos personas, según lo confirmó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
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Este joven, identificado como Saleh Mohaddani, hizo parte de las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su presunta participación en las protestas de enero, luego de ser acusados de matar a dos agentes de seguridad.
“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”, informó este jueves la agencia a través de sus canales oficiales.
De esta manera, Saleh fue ejecutado junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, siendo estos dos últimos sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.
Asimismo, la Justicia iraní los acusó por el homicidio de Mohammad Ghasemi Homapour y Abbas Asadi, dos agentes de Faraja —como se conoce a la policía iraní—, con “espadas, cuchillos y machetes”, en la ciudad Qom durante las protestas del 8 y 9 de enero, según informó también la agencia Tasnim.