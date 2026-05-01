7% menos se mueve por teletrabajo en el Aburrá, pero viajes tardan más



La proporción de personas que cada día se movilizan en el Valle de Aburrá bajó del 74% al 68% entre 2017 y 2025. Esta reducción, al igual que la crisis del transporte público (perdió 14% de su participación) y el auge de la moto (tenencia creció 48%) fueron las conclusiones principales de la Encuesta Origen-Destino (EOD) 2025 realizada por el Área Metropolitana.



Un dato revelador muestra que cada vez perdemos más tiempo por las congestiones viales: mientras en 2005 el tiempo promedio de un desplazamiento en la ciudad era de 25 minutos, en 2017 subió a 36 minutos y se sitúa ahora en 39 minutos.





La caída en la necesidad de desplazarse se explica, en gran medida, por la consolidación del teletrabajo y el auge del comercio electrónico, fenómenos que han transformado las dinámicas cotidianas tras la pandemia, según explicó el estudio del Área Metropolitana.



A este cambio de paradigma se suma un factor demográfico relevante: el aumento de los hogares unipersonales, que hoy representan el 16% de la población en los diez municipios del valle. No obstante, aunque menos personas salen de casa, quienes lo hacen están realizando trayectos más complejos y enfrentando una realidad de transporte que favorece los modos privados (moto y carro particular) sobre los colectivos (buses y metro).



Pese a que el porcentaje de población que se mueve disminuyó, el volumen total de viajes en el Valle de Aburrá experimentó un crecimiento del 5,9% frente a 2017. Esto significa que se realizan aproximadamente 6,4 millones de recorridos diarios. En promedio, cada habitante efectúa 2,3 viajes por jornada, con una duración media de 39 minutos por trayecto.



Para obtener estos datos, el Área Metropolitana aplicó más de 15.000 encuestas en 66 zonas, abarcando áreas urbanas y rurales con una confiabilidad del 95%. Lea también: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026 Según Mateo Molina Rodríguez, subdirector de Transporte de la entidad, los resultados de 2025 se comparan con los de 2017 —y no con los de 2022— debido a que la medición anterior reflejaba las distorsiones de la postpandemia, mientras que la actual muestra dinámicas urbanas ya asentadas.

La crisis del transporte público

Uno de los datos más críticos del informe es la redistribución de los modos de movilidad. El transporte público sigue siendo el eje vertebral de la región, representando el 33,8% de la participación total (2,19 millones de viajes). Sin embargo, su uso sufrió una estrepitosa caída del 14% en comparación con los niveles de 2017.



En contraste, el transporte privado creció un 22,3%. El protagonismo se lo lleva la moto, cuya tenencia se disparó un 48%, alcanzando una tasa de 120 motos por cada 1.000 habitantes.



Una de las razones que explica la caída de uno y la disparada del otro es el tiempo promedio de un desplazamiento. Mientras en el transporte público un viaje dura 56,5 minutos, en el transporte privado tarda 39 minutos, es decir, 17,5 minutos menos.





Lo cierto es que el bus sigue perdiendo participación después de la pandemia. El año pasado, la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) reveló que los trayectos en bus en el Valle de Aburrá tardaban, en promedio, 50 minutos más que lo que tardaban hace cinco años. Esa pérdida tan drástica de eficiencia como modo de transporte repercute, según el gremio, en un deterioro en la calidad de vida de los pasajeros por la cantidad de tiempo que pierden a la semana.



La CTU explicó que antes de la pandemia, en 2020, el recorrido promedio podía tomar 1 hora y cinco minutos. En 2025, esa misma ruta tarda en promedio 1 hora y 55 minutos. Para las rutas metropolitanas ese recorrido alcanza hasta las 3 horas y 30 minutos, lo que para el gremio se traduce en pérdida de productividad, pero también de bienestar y acceso equitativo por parte de los ciudadanos a servicios de transporte.

Viajes por estratos

Otro dato revelador para las políticas públicas es que el 68% de las motos pertenece a hogares de estratos 1 y 2, consolidándose como la principal herramienta de movilidad para las poblaciones de menores ingresos. Por su parte, el vehículo particular creció un moderado 2%.



Los estratos dos (39,8%) y tres (29,4%) son los que más desplazamientos diarios realizan cada semana. En contraste, los que menos salen de sus casas son los estratos seis (4,4%), cuatro (5,87%) y cinco (7%). Lea también: Tumbaron 10 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en el occidente de Medellín



Para los gremios del transporte, estos resultados son un llamado a la acción. Jimmy Alexis Gómez Ossa, presidente de la CTU, dijo que entender estos cambios es vital para encontrar un modelo real que satisfaga las necesidades de los habitantes. Un fenómeno en ascenso es el transporte informal y el uso de plataformas tecnológicas. Los viajes no regulados pasaron de una participación marginal del 0,4% en 2017 al 3,6% en 2025. En específico, las plataformas ya movilizan cerca de 210.000 personas al día.

Movilidad activa crece

No todo son motores. La movilidad activa (viajes a pie, en bicicleta o patineta) alcanzó el 33,6% de la torta modal, con un crecimiento del 6,2%. La gran mayoría de estos desplazamientos se realizan a pie (32,7%), mientras que la bicicleta mantiene una participación del 0,9%. Como novedad, la patineta eléctrica comienza a figurar en las estadísticas con un 0,04%, ganando relevancia como alternativa de “última milla”.



Por primera vez, la Encuesta Origen Destino midió los viajes asociados al cuidado del hogar, revelando brechas de género y necesidades específicas. El 2,4% de los encuestados se reconoce como cuidador, realizando trayectos de 33,7 minutos promedio, principalmente a pie (48%).





El panorama es más exigente para las madres cabeza de hogar (6% de la muestra). Sus viajes son más largos —41 minutos en promedio— y dependen mayoritariamente del transporte público (42%) y la caminata (35%). Estos desplazamientos se concentran en Manrique, Popular y el Centro.



Los datos de la Encuesta serán ahora la brújula para la planificación territorial y la formulación de políticas que intenten frenar la motorización individual y rescatar la eficiencia del sistema público en un valle que, aunque se mueve menos, está cada vez más congestionado.

Características y motivos para desplazarse