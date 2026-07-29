El heroico adolescente que salvó a niño en el mar: Trump lo invitó a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invitará a la Casa Blanca al salvavidas adolescente Ryder Williams, de 16 años, para reconocer el rescate de un niño de 10 años que fue arrastrado por el fuerte oleaje en una playa de California, una acción que quedó registrada en un video y se volvió viral en redes sociales. El mandatario informó que el joven recibirá un “alto honor civil” en reconocimiento a su actuación durante la emergencia ocurrida el pasado sábado en Seabright Beach, en el condado de Santa Cruz. Trump agregó que también estudia invitar al niño que fue rescatado. ”Vamos a traer a este heroico joven y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño que salvó, para entregarle un alto honor civil. Fue muy valiente y lo merece”, escribió el presidente en la red social X.

La decisión se conoció después de que Eric Trump compartiera el video del rescate y pidiera públicamente que su padre distinguiera al adolescente por representar “lo mejor de Estados Unidos”. Conozca: Trump quiere impulsar a Gianni Infantino como secretario general de la ONU, ¿qué impedimentos tendría? Las imágenes muestran a Williams luchando contra un intenso oleaje mientras mantiene sujeto al menor, desapareciendo en varias ocasiones bajo las olas antes de conseguir llevarlo de regreso a la orilla.

De acuerdo con las autoridades de California State Parks, el joven se encontraba prestando servicio de vigilancia cuando observó que un niño perdía el equilibrio tras ser golpeado por una ola y era arrastrado aproximadamente 15 metros mar adentro. El salvavidas ingresó inmediatamente al agua para mantener a flote al menor hasta que otro compañero entró para apoyar el rescate. Finalmente, ambos lograron sacar al niño sin que sufriera heridas de gravedad. Tras ser evaluado por paramédicos, el menor fue entregado a sus padres. Lea más: Gobierno Trump solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU. La Asociación de Salvavidas del Estado de Santa Cruz destacó la actuación de Williams y aseguró que realizó un “excelente trabajo” al salvar la vida del niño en condiciones especialmente peligrosas. Aunque el video se hizo viral por los minutos más dramáticos del rescate, testigos aseguraron que la emergencia fue mucho más prolongada. Según relataron en redes sociales, varios bañistas intentaron ayudar formando una cadena humana, pero la fuerza del oleaje terminó rompiéndola. Tras poner al menor a salvo, Williams corrió para solicitar asistencia médica y, una vez finalizada la emergencia, regresó a su puesto de vigilancia para continuar supervisando la playa.

El rescate pudo haber ocurrido durante la primera temporada del adolescente como salvavidas estatal, ya que California exige tener al menos 16 años para desempeñar esa función. La playa Seabright es conocida por sus fuertes rompientes y por el comportamiento impredecible del oleaje, generado por corrientes y marejadas provenientes de distintas direcciones, lo que convierte la zona en un lugar de riesgo incluso para nadadores con experiencia.

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