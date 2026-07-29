El heroico adolescente que salvó a niño en el mar: Trump lo invitó a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invitará a la Casa Blanca al salvavidas adolescente Ryder Williams, de 16 años, para reconocer el rescate de un niño de 10 años que fue arrastrado por el fuerte oleaje en una playa de California, una acción que quedó registrada en un video y se volvió viral en redes sociales.
El mandatario informó que el joven recibirá un “alto honor civil” en reconocimiento a su actuación durante la emergencia ocurrida el pasado sábado en Seabright Beach, en el condado de Santa Cruz. Trump agregó que también estudia invitar al niño que fue rescatado.
”Vamos a traer a este heroico joven y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño que salvó, para entregarle un alto honor civil. Fue muy valiente y lo merece”, escribió el presidente en la red social X.