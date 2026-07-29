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¿Se enloqueció el clima? Pese a calores, aguacero sorprendió a Medellín en la madrugada

El Siata explicó por qué la ciudad, aunque está pasando por una temporada seca y calurosa, se mantiene en riesgo de emergencias por lluvias.

  • El aguacero que cayó en Medellín este 29 de julio inició en el costado oriental y luego se extendió al sur del Valle de Aburrá. Imagen de referencia. FOTO: Carlos Velásquez
    El aguacero que cayó en Medellín este 29 de julio inició en el costado oriental y luego se extendió al sur del Valle de Aburrá. Imagen de referencia. FOTO: Carlos Velásquez
El Colombiano
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hace 48 minutos
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A pesar de las altas temperaturas que se vienen presentando durante las últimas semanas en Medellín, un aguacero se desató durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en el Valle de Aburrá.

La lluvia comenzó hacia las 3:45 de la madrugada sobre el costado oriental de Medellín y rápidamente se extendió hacia el occidente y a los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella.

Si bien el evento no causó emergencias, para muchos habitantes de la capital antioqueña dejó en el aire la pregunta de por qué en la ciudad se siguen presentando estos chaparrones, aun cuando en teoría la región transita por una temporada seca.

Según explicó el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las altas temperaturas que se han registrado en Medellín durante los últimos días se explican por la consolidación de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

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Sin embargo, al menos durante el mes de agosto, se espera que además de esas condiciones secas, se presenten eventos lluviosos, tal como ocurrió en junio y julio.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, señaló que tanto junio como julio han transcurrido con temperaturas en la superficie más altas de lo normal, pero en las que las precipitaciones siguen estando dentro de lo esperado.

“Es común que estas precipitaciones existan. Cuando hablamos de una temporada de menos lluvia, junio, julio y agosto, también pueden ocurrir eventos de precipitación”, dijo.

“Hay factores climáticos que influyen. Primero, las ondas del este. Cuando una onda del este pasa por nuestra región, puede generar precipitaciones. Segundo, si tenemos convergencia de flujos de humedad de bajo nivel, como flujos de la Amazonía y flujos del Pacífico que se encuentran en la región Andina tropical, y tenemos condiciones, ejemplo, la oscilación de Madden Julian que puede facilitar la convergencia o las condiciones de convección en la región, más estos flujos, se pueden generar sistemas grandes de precipitación o lo que llamaríamos sistemas convectivos de mesoescala o de escala regional”, expresó el experto.

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A manera de ejemplo, Sepúlveda señaló que el gran aguacero ocurrido el pasado 22 de julio en horas de la noche se desató precisamente por una convergencia de flujos de bajo nivel que afectó a la región.

Con miras a anticiparse a la ocurrencia de esos aguaceros, el funcionario invitó a la ciudadanía a consultar la información meteorológica de libre acceso que publica la autoridad ambiental, así como los pronósticos que todos los días y de forma periódica se publican en los canales oficiales del Siata y del Área Metropolitana.

Entre tanto, la entidad hizo un llamado en general a los habitantes del Aburrá a no bajar la guardia y estar alertas en caso de vivir en zonas cercanas a ríos, quebradas o en general puntos susceptibles a sufrir emergencias por cuenta de las lluvias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué está lloviendo en Medellín si atravesamos una temporada seca?
Las precipitaciones se deben al cruce de fenómenos climáticos recurrentes, como las ondas del este, la oscilación de Madden Julian y la entrada de humedad desde la Amazonía y el Pacífico. El Sistema de Alertas Tempranas (Siata) aclara que es completamente normal que ocurran aguaceros durante las temporadas de menos lluvias (junio, julio y agosto).
¿Seguirán las lluvias en Medellín y Antioquia durante el mes de agosto?
Sí, las autoridades ambientales pronostican que a lo largo del mes de agosto se seguirán presentando eventos de lluvia intercalados con los días de condiciones predominantemente secas.

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