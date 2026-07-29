¿Qué pasará con el nombre del Movistar Arena tras la fusión con Tigo?

La adquisición del 32,5% restante de Colombia Telecomunicaciones, Movistar, por parte de Millicom, matriz de Tigo, despertó dudas sobre el futuro del nombre del Movistar Arena, que desde su inauguración en 2018 ha operado bajo esa marca. Sin embargo, por ahora, el recinto continuará llamándose Movistar Arena.
BeatHub, empresa que administra, opera y gestiona integralmente el Movistar Arena a través de Colombiana de Escenarios, confirmó a La República que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre un eventual cambio de nombre del recinto. “Dentro del proceso de adquisición de Tigo por parte de Telefónica no nos han notificado ningún cambio de nombre”, señalaron desde la compañía.