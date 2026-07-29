¿Qué pasará con el nombre del Movistar Arena tras la fusión con Tigo?

La adquisición del 32,5% restante de Colombia Telecomunicaciones, Movistar, por parte de Millicom, matriz de Tigo, despertó dudas sobre el futuro del nombre del Movistar Arena, que desde su inauguración en 2018 ha operado bajo esa marca. Sin embargo, por ahora, el recinto continuará llamándose Movistar Arena. BeatHub, empresa que administra, opera y gestiona integralmente el Movistar Arena a través de Colombiana de Escenarios, confirmó a La República que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre un eventual cambio de nombre del recinto. “Dentro del proceso de adquisición de Tigo por parte de Telefónica no nos han notificado ningún cambio de nombre”, señalaron desde la compañía.

Por ahora, todo indica que el Movistar Arena seguirá operando con el mismo nombre. Aunque el proceso de integración entre Millicom y Movistar continúa, no existe ninguna decisión oficial sobre un cambio de marca para el recinto. Así, uno de los escenarios de entretenimiento más importantes del país mantendrá su identidad mientras avanzan los ajustes derivados de la operación. Siga leyendo: BACU acelera su expansión en Medellín: superó 40.000 órdenes y proyecta abrir 10 nuevos restaurantes

BeatHub, la empresa detrás del Movistar Arena

En junio, BeatHub Entertainment radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, una solicitud para convertirse en el único accionista de Colombiana de Escenarios, la sociedad que opera el Movistar Arena bajo concesión con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Idrd. La operación busca adquirir la participación que aún pertenece a Venues Colombia. La compañía sostuvo que la transacción corresponde a una reconfiguración accionaria, pues ya ejercía el control sobre Colombiana de Escenarios, por lo que, a su juicio, no modificaría las condiciones de competencia en el mercado del entretenimiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: