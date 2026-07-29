Caso Laura Sarabia: juez avala principio de oportunidad a capitán de la Policía por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Un juez avaló el principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía el capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica, quien es investigado por su presunta participación en el caso de las interceptaciones ilegales y presiones a Marelbys Meza. La mujer era empleada y niñera de Laura Sarabia en 2023, cuando se presentaron los hechos. Como parte del acuerdo, el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a rendir declaración como testigo de cargo en los demás procesos que se adelantan por las actuaciones que tuvieron como víctima a Marelbys Meza. Lea también: ¿Qué pasó con el coronel Óscar Dávila? Angie Rodríguez dice que policías del Dapre le comentaron que “no fue un suicidio” Las interceptaciones ilegales derivaron de un supuesto robo de una maleta llena de dólares en la residencia de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. Ahora, y por un período de 12 meses, el capital Mojica tiene suspendidas parcialmente las acciones penales en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones, a cambio de que colabore con la justicia. Por esa razón, podría convertirse en el “testigo estrella” del caso.

La Fiscalía explicó que, para la época de los hechos, Mojica Cordón era el jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá y que, presuntamente, participó en la elaboración de informes falsos y de un formato de entrevista a una fuente no formal que sirvieron de sustento para obtener, de manera irregular, órdenes de interceptación telefónica. En esos documentos se afirmó falsamente que Marelbys Meza y otra persona hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Aunque el capitán obtuvo el principio de oportunidad por uno de los delitos, el oficial seguirá vinculado al proceso penal por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

El testigo clave del caso de Marelbys Meza

Su testimonio podría ser determinante para esclarecer la cadena de mando detrás de uno de los mayores escándalos políticos y judiciales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que ese principio de oportunidad, que en términos simples es una “negociación” para que un implicado hable, se conoce justo un día después de que la aún directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, asegurara que durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) varios integrantes de la Fuerza Pública le advirtieron que tuviera cuidado porque, según le manifestaron, la muerte del coronel Óscar Dávila -implicado en el caso de Marelbys Meza- no habría sido un suicidio. “Me dijeron que el coronel Dávila no se quitó la vida”, afirmó Rodríguez en entrevista con Blu Radio. Según relató, policías que conocían al oficial le dijeron: ”Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio. Tenga cuidado”. El coronel Dávila era jefe de la Sala de Anticipación de la Jefatura de Protección Presidencial, y por sus manos habría pasado el permiso para sentar a Marelbys Meza en un polígrafo luego de que Sarabia la acusara del robo de su maleta con plata, todo esto en actuaciones irregulares. En junio de 2023, Dávila recibió en su oficina una inspección del CTI de la Fiscalía y dos días después murió dentro de su vehículo oficial. La versión oficial concluyó que se trató de un suicidio.

Un “robo” que terminó en un escándalo nacional

La investigación que hoy tiene a varios policías procesados comenzó en enero de 2023, cuando se denunció el robo de un maletín con miles de dólares en la residencia de Laura Sarabia, quien era para ese entonces la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Las principales sospechosas de Sarabía habrían sido Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia, y Fabiola Perea, empleada doméstica de la vivienda. Como parte de la investigación, Meza fue trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial. Posteriormente denunció que permaneció retenida durante varias horas y que fue presionada por funcionarios de la seguridad presidencial. Al no encontrar pruebas, miembros de la Policía recurrieron, según la Fiscalía, a un montaje para interceptar sus comunicaciones, en ese momento habría entrado el capitán Mojica. Para ello alteraron informes de inteligencia e incorporaron los números telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea dentro de una investigación contra el Clan del Golfo. Incluso, a Meza le asignaron alias ficticios para que se le presentara falsamente como colaboradora del entonces cabecilla criminal alias “Siopas”, con el propósito de obtener la autorización judicial para interceptar sus comunicaciones. El escándalo estalló públicamente en mayo de 2023. El avance del proceso judicial ya dejó las primeras condenas. La justicia declaró responsables al excapitán Carlos Andrés Correa y al expatrullero John Fredy Morales por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones, tras comprobar que alteraron deliberadamente los informes utilizados para justificar las interceptaciones. Y ocurrió lo mismo con los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales Bonilla por su participación en las mismas interceptaciones ilegales. Por su parte, Marelbys Meza mantiene una demanda de reparación directa contra el Estado, con la que busca una indemnización por los daños que asegura haber sufrido como consecuencia de las actuaciones irregulares de las autoridades. Con el principio de oportunidad ya avalado por un juez, el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica permitiría avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de quienes habrían ordenado y coordinado las interceptaciones ilegales o “chuzadas”. Siga leyendo: “El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno

Preguntas y respuestas