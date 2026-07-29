Caso Laura Sarabia: juez avala principio de oportunidad a capitán de la Policía por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Un juez avaló el principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía el capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica, quien es investigado por su presunta participación en el caso de las interceptaciones ilegales y presiones a Marelbys Meza. La mujer era empleada y niñera de Laura Sarabia en 2023, cuando se presentaron los hechos.
Como parte del acuerdo, el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a rendir declaración como testigo de cargo en los demás procesos que se adelantan por las actuaciones que tuvieron como víctima a Marelbys Meza.
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Las interceptaciones ilegales derivaron de un supuesto robo de una maleta llena de dólares en la residencia de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.
Ahora, y por un período de 12 meses, el capital Mojica tiene suspendidas parcialmente las acciones penales en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones, a cambio de que colabore con la justicia. Por esa razón, podría convertirse en el “testigo estrella” del caso.