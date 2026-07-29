Colombia multiplicará por diez su capacidad de baterías: así arrancó la nueva subasta de energía a largo plazo

Colombia dio un paso inédito en su transición energética con el inicio de la subasta de contratación de energía limpia, que en su primera jornada adjudicó contratos por un total de 390 megavatios hora por día, incluyendo cerca de 100 megavatios (MW) de potencia instalada en sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB) y 270 MW de paneles solares. Se trata del primer mecanismo de contratación de largo plazo en el país que incorpora tecnologías híbridas de generación solar y almacenamiento, lo que, según el Ministerio de Minas y Energía, permitirá multiplicar en 1.000% la capacidad actual de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico nacional. Puede leer: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas Según el Ministerio, la energía adjudicada permitirá abastecer a más de 67.000 hogares durante las horas de mayor demanda de electricidad, con el objetivo de contribuir a reducir el costo de la factura de energía para los usuarios.

Contratos por 15 años fortalecerán la seguridad energética de Colombia

Los proyectos adjudicados suscribirán contratos de suministro por 15 años, con inicio de operaciones a partir de 2030. De acuerdo con el Ministerio, este esquema busca fortalecer el abastecimiento energético del país, diversificar la matriz de generación, atraer nuevas inversiones, aportar mayor estabilidad a las tarifas y acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias. Entérese: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que los resultados representan un avance significativo para la política energética. “Multiplicar la capacidad de almacenamiento de energía e incorporar más fuentes de generación solar a la matriz energética reafirma el compromiso del Gobierno con la descarbonización y la confiabilidad del sistema eléctrico, trayendo como beneficio mejores tarifas para los colombianos”, señaló.

Precio adjudicado fue de $315,87 y busca reducir el costo de la energía

La primera jornada de la subasta cerró con un precio de adjudicación de $315,87, valor que, según el Ministerio, demuestra la competitividad de esta tecnología para futuras convocatorias de almacenamiento energético. La cartera explicó que este precio equivale a menos del 30% del costo de la energía en bolsa que enfrentan actualmente los colombianos durante los periodos de sequía, cuando aumenta la presión sobre el sistema eléctrico y los precios mayoristas.

¿Por qué las baterías son clave para la transición energética?

Los sistemas de almacenamiento con baterías permitirán guardar la energía generada por los paneles solares durante el día para entregarla al sistema en los momentos de mayor consumo, especialmente en las horas de la noche. Le puede interesar: EPM ubica en nivel naranja el riesgo de racionamiento de energía en Colombia tras disparo en el consumo Además de aprovechar de manera más eficiente la generación de energía renovable, estas tecnologías permitirán optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, mejorar la gestión de la red, aumentar la confiabilidad del sistema, facilitar la incorporación de nuevas plantas solares y eólicas y hacer que el sistema eléctrico sea más flexible y resiliente frente a las variaciones en la oferta y la demanda.

La subasta de energía limpia continuará hasta el 30 de julio

El proceso competitivo seguirá este 29 de julio con la adjudicación de los productos correspondientes a nuevas plantas solares fotovoltaicas y plantas existentes que incorporen sistemas de almacenamiento con baterías. La sesión de adjudicación está a cargo de la Bolsa Mercantil de Colombia S. A., entidad responsable de publicar los boletines con los resultados de cada producto adjudicado y entregar el informe auditado y definitivo al cierre de todas las etapas de la subasta, previsto para el 30 de julio. Más noticias: Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño El Ministerio de Minas y Energía destacó que este mecanismo es resultado del trabajo conjunto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y del acompañamiento técnico del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ProColombia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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