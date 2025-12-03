Rusia y Ucrania dan señales de acercamiento para poner fin al conflicto

Moscú y Kiev se mostraron este miércoles dispuestos a proseguir las conversaciones sobre el conflicto de Ucrania, al día siguiente de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario norteamericano Steve Witkoff, que no desembocó en ningún avance concreto.
Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan de paz tras casi cuatro años de combates desencadenados por la ofensiva del Kremlin contra Ucrania en 2022.
Sin embargo, es muy difícil alcanzar un compromiso mientras el ejército ruso sigue avanzando en el frente. Por parte de Ucrania, el negociador de Kiev, Rustem Umerov, se reunirá el miércoles con los europeos en Bruselas.