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Fundador de Totto revela cómo pasó de la crisis a ser una marca global: “Lo que hicimos fue prepararnos para lo peor”

Yonatan Bursztyn habló sobre la actualidad de su empresa y anunció que se retirará pronto del liderazgo de esta. Aquí los detalles.

  • Yonatan Bursztyn se retirará del liderazgo de la marca Totto. Fotos: Colprensa y tomada de X @Mall_y_retail
    Yonatan Bursztyn se retirará del liderazgo de la marca Totto. Fotos: Colprensa y tomada de X @Mall_y_retail
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El fundador de la marca Totto, Yonatan Bursztyn, reconoció la realidad de su negocio y dio detalles sobre cómo superó las crisis en la compañía. También adelantó los detalles sobre su retiro tras años frente a la reconocida marca.

Desde 1985, Bursztyn ha estado al frente de una de las fabricantes de bolsos más reconocidas de Colombia. A partir de 1988, cuando se presentaron los primeros morrales en la Feria Internacional de Bogotá, Totto ha estado en la memoria de los colombianos.

Sin embargo, en ese caminar como compañía, el empresario ha superado diferentes crisis; así lo reconoció en entrevista con la revista Forbes, donde habló sobre cómo dejó atrás los tiempos de dificultad.

Una de esas primeras crisis la vivió en la década de 1990, cuando, según le relató a la revista especializada, hizo un mal negocio comprando unos lotes en la zona franca de Fontibón, al occidente de Bogotá. Debido a las bajas ventas y los intereses altos en la adquisición de los terrenos, la internacionalización se dio más como una necesidad que como un sueño.

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Bursztyn se expandió con sus morrales a Costa Rica y continuó en Venezuela y Ecuador. En la actualidad, este último se mantiene como su mercado más importante, superando a países como Guatemala y España.

Respecto a esta internacionalización, el empresario destacó con el medio mencionado su enfoque optimista. “No pensaba demasiado en los riesgos, sino en qué debía hacer para no fracasar. Entonces, en lugar de decir: “¿Qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa si no gusta el producto?”, yo decía: “¿A dónde voy a mostrar el producto? ¿Qué tengo que hacer para vender más?”, resaltó.

Pero el periodo más difícil llegó en 2020 con la pandemia, la cual llevó al cierre de tiendas y bajas ventas en los puntos físicos. Sobre eso, mencionó una filosofía de preparación y resiliencia. “Lo que hicimos, como dice la frase, fue prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”.

¿Cuál es la actualidad de Totto?

Actualmente, la empresa de morrales se ha consolidado como una multinacional robusta, teniendo ingresos por 827.000 millones de pesos en el 2025, registrando un crecimiento en su utilidad del 6,2 %.

La marca opera actualmente 520 tiendas en el mundo, tiene presencia en 45 países y genera alrededor de 3.000 empleos directos y 9.000 indirectos.

Bajo este panorama es que la empresa podría someterse a una transición generacional, así se lo reveló Yonatan Bursztyn a la revista contando que en 3 años, cuando cumpla 70 años, planea entregar el liderazgo de la compañía a sus hijos Benny (vicepresidente de producto) y Natalie (vicepresidenta de Marketing).

El hombre de 67 años subrayó que el objetivo es dejarles “oportunidades” en lugar de solo dinero, asegurando que la empresa continúe como un proyecto de vida familiar.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo logró Totto superar la crisis provocada por la pandemia de 2020?
Bursztyn afirmó que la empresa enfrentó la pandemia con una estrategia basada en preparación y resiliencia. La noticia no detalla las medidas específicas que implementó durante ese período.
¿Cuándo dejará Yonatan Bursztyn la presidencia de Totto y quiénes asumirán el liderazgo?
El fundador planea retirarse en aproximadamente tres años, cuando cumpla 70 años. Su intención es que sus hijos, Benny y Natalie, asuman el liderazgo de la empresa como parte de una transición familiar.

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