La batalla del Mira en el CNE para no perder curul en la Cámara: “nos la quieren quitar”

El partido político Mira denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presuntamente modificaría la asignación de la última curul de la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Maritza Álvarez, perteneciente a la colectividad, que en este departamento iba en fórmula con el Centro Democrático, perdería su puesto en el próximo Congreso si esto se confirma. Según la colectividad, el formulario E-26, que corresponde a un acta oficial de resultados emitida por la Comisión Escrutadora, confirmaría la curul.

Las seis presuntas inconsistencias de la ponencia del CNE

No obstante, la supuesta ponencia de la que hablan tendría inconsistencias que, de confirmarse, comprometerían la legalidad de esa decisión. Habría seis principales. Uno, “114 registros de mesas duplicadas, algunos repetidos hasta cuatro veces”. Dos, “tres resultados aritméticos distintos para los mismos partidos dentro del mismo documento”. Tres, “26 registros resueltos de manera contradictoria”. Cuatro, “62 mesas incluidas sin solicitud formal de ningún partido”.

Quinto, el Partido denunció que se haría referencia a una mesa que no existe en la División Política Electoral (Divipol), encargada de distribuir, codificar y ubicar los puestos y mesas de votación. Sexto, que no ha habido “una respuesta de fondo a las solicitudes de saneamiento presentadas oportunamente por Mira”. Manuel Virgüez Piraquive, presidente del partido, dijo que “nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente”. Y agregó que “lo que está en juego no es solo una curul, es la confianza de los colombianos en la democracia. Cada voto debe contarse una sola vez y respetarse tal y como fue depositado en las urnas. En caso de que al Mira se le quite la curul, es probable que venga una serie de acciones legales para intentar recuperarla. Puede leer: Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques

¿Por qué cambian los resultados de Congreso y no en las presidenciales?

A diferencia de los escrutinios de las elecciones presidenciales, donde nunca ha cambiado quién sea elegido después del escrutinio, en el Congreso sí es más probable que pase. Esto, ya que los tarjetones son más complicados y, al haber tantas opciones, pueden presentarse diferencias estrechas para asegurar una curul, por lo que los escrutinios se convierten en una batalla del todo por el todo.

Cabe recordar que la coincidencia entre el preconteo (los resultados que se conocen en los medios) y el escrutinio de la segunda vuelta presidencial fue de más del 99,99 %. El tarjetón es más sencillo y las opciones son solo dos, por lo que es menos probable que cambien los resultados. En esa línea de las elecciones presidenciales, también se recuerda que el Mira apoyó a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial, y felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria del 21 de junio. Le puede interesar: Así quedó el Senado por regiones: lideraron Antioquia, Bogotá y Caribe

CNE confirmó la composición del Senado

A diferencia de casos como el del Mira en la Cámara, en las últimas horas se conoció que este dejó en firme la conformación del Senado para el periodo 2026-2030 al declarar oficialmente los resultados de las elecciones legislativas y autorizar la entrega de credenciales a los candidatos que obtuvieron una curul en la corporación. En la misma decisión, el tribunal electoral descartó la posibilidad de repetir las elecciones por cuenta del voto en blanco y resolvió la distribución de los escaños que aún estaban pendientes de asignación, con lo que quedó definida de manera definitiva la integración del Senado para el próximo cuatrienio. La audiencia de entrega de credenciales del CNE está prevista para las 3:00 p. m. en Corferias.

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