Chavismo y parte de la oposición acuerdan agenda política conjunta para recuperar a Venezuela

La Asamblea Nacional electa en 2015 y el Parlamento venezolano controlado por el chavismo informaron este martes 14 de julio el inicio de una agenda de trabajo conjunta que comenzará el próximo 1 de agosto, como parte de un proceso de diálogo orientado al fortalecimiento de las instituciones, el sistema electoral y la recuperación del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
El anuncio fue realizado mediante comunicados difundidos por ambas instancias, en los que también se plantea una coordinación para atender las consecuencias de la emergencia y avanzar en una hoja de ruta de carácter político e institucional.