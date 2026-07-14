Así son Uzbekistán, Cabo Verde y Noruega, los países que se volvieron tendencia turística gracias al Mundial 2026

Además de poner en la mira de los clubes deportivos más importantes del mundo a nuevos talentos del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha dirigido la atención hacia destinos turísticos que hasta ahora no figuraban entre los favoritos de las guías de viaje.
Uno de ellos es Uzbekistán, una de las cuatro selecciones que debutó en el torneo. Este país, ubicado en Asia Central, tiene una particularidad geográfica: es uno de los dos únicos países del mundo que están completamente rodeados por naciones sin salida al mar.
Tiene una población de más de 38,2 millones de habitantes y su capital es Taskent, una ciudad donde conviven la riqueza histórica, la herencia soviética y la arquitectura moderna.
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Uno de los mayores atractivos de Uzbekistán es su legado como corazón de la antigua Ruta de la Seda, la red de caminos comerciales que durante siglos conectó a China con Europa y convirtió al país en un punto de encuentro de mercaderes, científicos y viajeros.
Ciudades como Samarcanda, Bujará y Jiva aún conservan mezquitas, mausoleos y antiguos bazares de esa época y que hoy son algunos de los principales destinos turísticos de Asia Central.