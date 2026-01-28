x

Marco Rubio advierte que EE. UU. podría usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez no coopera

Se conoció parte de un discurso que dará hoy el secretario de Estado frente al Senado de Estados Unidos.

  Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dará el día de hoy un discurso en el Senado de ese país sobre el tema de sus relaciones con Venezuela. Foto: AFP.
    Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dará el día de hoy un discurso en el Senado de ese país sobre el tema de sus relaciones con Venezuela. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el presidente Donald Trump todavía mantiene sobre la mesa la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no colabora con los intereses de Washington.

El Departamento de Estado divulgó este martes pasado el discurso que el secretario de Estado, Marco Rubio, tendría previsto presentar ante el Senado este miércoles. En su intervención, Rubio, mano derecha de Trump, expondrá los lineamientos de la política de Estados Unidos frente a Venezuela.

Además, se espera que Rubio dé detalles sobre el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras el operativo milimétrico que realizó Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, así como los pasos siguientes que realizará la administración de Donald Trump tras esto.

En cuanto a los diálogos y acuerdos que Washington mantiene con Caracas, el secretario de Estado se referirá a la relación directa con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina y sucesora de Nicolás Maduro.

“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés personal está alineado con el avance de nuestros objetivos clave”, será una de las afirmaciones que Rubio hará en su declaración inicial, según el texto divulgado por el Departamento de Estado.

Lo que dirá sobre el “uso de la fuerza”

Se espera que Rubio también hable sobre que la administración Trump “vigilará de cerca” el nivel de cooperación del liderazgo interino con su plan para el futuro de Venezuela. Sin embargo, se conoció que dirá que Estados Unidos está “preparado para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”.

Además, se divulgó que Rubio rechazará la idea —planteada principalmente por los demócratas— de que la operación para capturar a Maduro constituyó un “acto de guerra”.

“No hay una guerra contra Venezuela y no ocupamos ningún país. No hay tropas estadounidenses en el terreno. Esta fue una operación para apoyar a las fuerzas del orden. Estados Unidos arrestó a dos narcotraficantes que ahora enfrentarán juicio en Estados Unidos por los crímenes que cometieron contra nuestro pueblo”, afirmará, en referencia a Maduro y su esposa, quienes ahora desde Nueva York, enfrentarán un juicio por presuntos delitos de narcotráfico.

No obstante, en su intervención, se espera que Rubio asegure que tiene confianza en que no se llegará a ese escenario, aunque subraya que el Gobierno de Donald Trump “nunca rehuirá” su responsabilidad con el pueblo de Estados Unidos ni su compromiso de liderazgo en el continente americano.

Por otro lado, se espera que Rubio se refiera a los acuerdos petroleros que, hasta el momento, se han alcanzado con el régimen en Venezuela.

Rubio podría además decir que Estados Unidos espera que Delcy Rodríguez coopere en varias prioridades de Washington, entre ellas otorgar a empresas estadounidenses un “acceso preferencial” a la producción de petróleo, destinar los ingresos a la compra de bienes estadounidenses y poner fin a los envíos de crudo a Cuba.

Las declaraciones recientes de Rodríguez

Justamente, durante esta misma semana, Delcy Rodríguez aseguró que desde el manejo que ahora tiene a su mando en Venezuela, este país no acepta “órdenes” externas, especialmente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, frente a estas declaraciones, este pasado martes dijo que no las había escuchado y confirmó que la estrecha “relación” que tienen con el manejo de Rodríguez se mantiene hasta ahora.

No obstante, según reportó la agencia Reuters, informes de inteligencia en Estados Unidos han incrementado las dudas sobre si Delcy Rodríguez cooperará con la administración Trump en un rompimiento formal con países considerados enemigos de Washington. Persisten, además, preocupaciones por la cercanía del régimen con Irán, China y Rusia.

Lea también: Trump destaca la liberación de presos en Venezuela y elogia a Delcy Rodríguez, sucesora del dictador Maduro

Temas recomendados

Presidente de Estados Unidos
Política
Crisis en Venezuela
Geopolítica
Diplomacia
Estados Unidos
Discurso
venezuela
declaraciones
régimen
Venezuela
Estados Unidos
Marco Rubio
Delcy Rodríguez
Utilidad para la vida