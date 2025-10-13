“Solo una guerra termina con negociaciones, ningún genocidio se detuvo por decisión de la víctima”: Roni Kaplan, vocero del Ministerio de Defensa de Israel

Tras dos años de guerra entre Israel y el grupo extremista Hamas, la liberación de 20 rehenes israelíes con vida y una cumbre celebrada en Egipto con presencia de varios líderes mundiales serían indicios de una paz en el Medio Oriente entre estos dos bandos.
Tuvieron que pasar 738 días y una guerra que dejó centenares de muertos para que una parte de rehenes israelíes que estaban bajo el poder de Hamás tras el ataque de aquel 7 de octubre de 2023 regresaran a casa junto a sus seres queridos.
Este importante hecho correspondería a la primera fase del pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás el cual ha sido impulsado desde meses atrás por el presidente estadounidense Donald Trump, quien fue ovacionado en el Parlamento israelí previo a su viaje a Egipto.
Aunque ya con lo ocurrido en los últimos días se podría pensar que es el fin de la guerra que ha dejado pérdidas humanas y ciudades devastadas, EL COLOMBIANO profundizó sobre el panorama en el Medio Oriente y habló con Roni Kaplan, portavoz del Ministerio de Defensa de Israel, quien compartió una mirada sobre los últimos sucesos en esta región del planeta.