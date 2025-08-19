“Petro está con una mentalidad retrasada”: Rodrigo Paz respondió al presidente colombiano tras criticar resultados de primera vuelta en Bolivia

Tras más de 20 años, dos candidatos que no son de izquierda se disputarán la Presidencia de Bolivia en segunda vuelta: Rodrigo Paz Pereira y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga.
Paz ganó sorpresivamente las elecciones con un 32,2 % de los votos pese a que no había sido considerado favorito por parte de las encuestas.
Lea aquí: Choques entre la Policía y partidarios de Evo Morales dejan cinco muertos en Bolivia
En entrevista con Blu Radio, el candidato respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro, que este fin de semana arremetió contra los resultados electorales, por, según él, haber sido ganadas por los “verdugos” de los bolivianos.
“Con todo el respeto al Presidente Petro está con una mentalidad retrasada porque la democracia boliviana lo que único está pidiendo es convivencia. Está agobiada de las contradicciones, está agobiada de los ámbitos raciales, está agobiada de las diferencias regionales en 2005 con el gobierno de Evo Morales. Y eso no hay duda”, señaló Paz en diálogo con la emisora colombiana.