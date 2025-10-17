“Si una persona que se inscribió a consulta renuncia, no puede participar”: magistrado del CNE sobre candidatura de Quintero

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, soltó este viernes una advertencia sobre la seriedad de las consultas de los partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Según él, retirarse de una consulta tiene implicaciones para participar en los comicios.
El togado aseguró a medios de comunicación que “el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia, ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Eso lo dice claramente y es una norma de carácter estatutaria”.