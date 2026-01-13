Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente a días de las elecciones

El gobierno de Costa Rica denunció este martes un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, en las que el oficialismo es favorito.

Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la presidencia, dijo que ese organismo supo del presunto complot el lunes por una “fuente confidencial” que, según él, dio cuenta del pago a un sicario que ejecutaría el atentado. “Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República”, declaró Torres a periodistas a las puertas de la Fiscalía, adonde acudió para denunciar la supuesta trama.

Lea también: El factor X en Venezuela: así va la pugna por el poder tras la captura de Maduro

Tras la diligencia, el fiscal general, Carlo Díaz, informó a reporteros que se investiga a una sospechosa a quien describió como “bastante activa en redes sociales”, sin ahondar en detalles. La denuncia se conoce en la antesala de los comicios generales del 1 de febrero. La exministra conservadora Laura Fernández lidera ampliamente la intención de voto con un discurso centrado en la mano dura para enfrentar la creciente inseguridad ligada al narcotráfico.

También trascendió el mismo día en que llegará al país en visita oficial el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien Chaves es admirador, para poner la primera piedra de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros.

Entérese: Groenlandia le responde a Trump: defiende que es parte de Dinamarca y anuncia cooperación con la Otan

Otrora uno de los países más seguros del continente, Costa Rica, de unos 5,2 millones de habitantes, cerró 2025 con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 11,2 de 2020.

Fernández, considerada la sucesora del gobernante costarricense, busca ganar en primera vuelta y obtener una mayoría contundente de diputados para controlar el Congreso y reformar el poder judicial, como hizo Bukele. La visita, según la oposición costarricense, es propaganda para lograr esos objetivos.