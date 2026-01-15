María Corina Machado ya está en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

La opositora venezolana María Corina Machado llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse en un almuerzo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien la recibe un día después de comunicarse vía telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
En contexto: Delcy Rodríguez está intentando entorpecer la reunión de Machado con Trump: revelan su estrategia
Machado llegó a la Casa Blanca poco antes de las 12:30 p. m. (hora local). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de una camioneta, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.