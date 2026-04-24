Regularización de migrantes en España supera 130.000 solicitudes en una semana

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas de la regularización extraordinaria de migrantes en una semana.
Según ha informado este viernes el departamento que dirige Elma Saiz, el procedimiento “se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones”. Hasta la fecha, cuando ha transcurrido la primera semana desde que comenzara, se han presentado más de 130.000 solicitudes sumando la vía presencial y telemática. Además, se han asignado 55.000 citas hasta el 30 de abril, “sin registrar incidentes”.
Por otro lado, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmarán un convenio para facilitar la cooperación técnica e información sobre la regularización.
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En este sentido, el Ministerio ha requerido a la Federación la “máxima colaboración” y ha trasladado los ejemplos de “buenas prácticas” que, según ha destacado, se están desarrollando en ayuntamientos de distintas partes del territorio para que se puedan hacer extensibles a otros municipios.