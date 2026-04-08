Así reaccionó el mundo al cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: hay que trabajar por una “paz duradera”

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, una hora antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para “destruir” a la república islámica.
El primero en anunciar la medida fue el presidente estadounidense quien ya había lanzado varias advertencias a Irán en la mañana del martes. La noticia la dio a conocer a través de su plataforma digital.
Lea también: Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz
“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, escribió en Truth Social. “¡Esto será un alto el fuego por ambos bandos!”, agregó el republicano.
Respecto a ese cese bilateral, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó a través de un comunicado el fin “a su operación defensiva” de los ataques de Estados Unidos y que durante dos semanas sería posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz.