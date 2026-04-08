Así reaccionó el mundo al cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: hay que trabajar por una “paz duradera”

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, una hora antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para “destruir” a la república islámica. El primero en anunciar la medida fue el presidente estadounidense quien ya había lanzado varias advertencias a Irán en la mañana del martes. La noticia la dio a conocer a través de su plataforma digital. Lea también: Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz “Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, escribió en Truth Social. “¡Esto será un alto el fuego por ambos bandos!”, agregó el republicano. Respecto a ese cese bilateral, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó a través de un comunicado el fin “a su operación defensiva” de los ataques de Estados Unidos y que durante dos semanas sería posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

Este anuncio que se dio en medio del tono bélico que hasta hace poco estaban manejando ambas partes generó diferentes reacciones de varios países y líderes en el mundo. Desde las Naciones Unidas, su secretario general, António Guterres, acogió la tregua con satisfacción, pero instó a todas las partes a trabajar por una “paz duradera” en Oriente Medio, región a la que se propagó este conflicto iniciado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Por otra parte, el papa León XIV celebró el anuncio del alto el fuego como una “señal de esperanza viva” después de “estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero”. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador, confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego “inmediato” y “en todas partes”, incluido Líbano La oficina del primer ministro israelí aseguró sin embargo poco después que el acuerdo “no incluye a Líbano”. Respecto a los países vecinos que han sufrido las secuelas de este conflicto, la Cancillería de Arabia Saudita celebró en X el alto al fuego y dijo esperar que represente una “oportunidad para alcanzar una desescalada global y duradera”. Catar calificó de “primer paso hacia la desescalada” el anuncio de la tregua, y pidió a Irán que cese “de inmediato todas las acciones hostiles”. En cuanto a Emiratos Árabes Unidos, el asesor presidencial Anwar Gargash, dijo que su país “ha salido victorioso de una guerra que sinceramente habíamos intentado evitar”.

Irak dijo a través de su Cancillería que “acoge con satisfacción” la decisión, pero pidió un “diálogo serio y sostenible” entre Estados Unidos e Irán. Por su lado, las facciones armadas proiraníes, coaligadas en la llamada “Resistencia Islámica de Irak”, anunciaron que suspenden dos semanas sus ataques a “bases enemigas” en el país y la región. Egipto y Turquía, dos países de la región, reaccionaron a través de sus diplomáticos. En una llamada telefónica con el emisario estadounidense Steve Witkoff, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, agradeció la decisión de los norteamericanos de “darle una oportunidad a la diplomacia y entablar un proceso serio de negociación entre iraníes y estadounidenses”. La cancillería turca incidió en que “el alto el fuego temporal debe aplicarse plenamente en el terreno”, y espera que “todas las partes respeten el acuerdo alcanzado”.

La reacción de las potencias al cese al fuego entre EE. UU. e Irán

Respecto al anuncio de Trump, China, la Unión Europea, Rusia y otros países considerados potencias se manifestaron sobre este conflicto en Medio Oriente. “China da la bienvenida al anuncio de las partes sobre la conclusión de un acuerdo de alto el fuego”, dijo la portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Mao Ning, en rueda de prensa. La portavoz añadió que Pekín seguirá trabajando para restaurar la paz en Oriente Medio. En cuanto a la UE, la jefa de la diplomacia del bloque de los 27, Kaja Kallas, escribió en X que la tregua “crea una oportunidad muy necesaria de rebajar las amenazas, detener los misiles, reiniciar el flete marítimo, y abrir espacio para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero”. El estrecho de Ormuz, en buena medida bloqueado por Irán en represalia por los ataques israeloestadounidenses, debe “abrirse de nuevo al tránsito” de mercancías, enfatizó la diplomática.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, destacó que el objetivo debe ser ahora “negociar en los próximos días un fin duradero de la guerra”, y precisó que su país ayudará a “garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio de “algo muy bueno”, y dijo desear “que el alto el fuego incluya plenamente a Líbano”.