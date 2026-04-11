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Motociclista y su acompañante murieron en vía Medellín–Manizales por caída de rocas

Los reportes de las autoridades advierten que, posiblemente, el conductor perdió el control de la moto tras ser golpeado por los fragmentos de piedra.

  • El siniestro ocurrió en la vía La Pintada—Supía en el departamento de Caldas. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    El siniestro ocurrió en la vía La Pintada—Supía en el departamento de Caldas. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente registrado en la vía que comunica a La Pintada con Supía, en el departamento de Caldas. El hecho se produjo cuando material rocoso se desprendió de la montaña y lo impactó mientras se desplazaba por este corredor vial.

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El siniestro tuvo lugar en inmediaciones del sector de La Felisa, una zona que ha sido identificada por su alta susceptibilidad a deslizamientos de tierra. Este tipo de emergencias suele intensificarse durante temporadas de lluvias, lo que incrementa los riesgos para quienes transitan por el lugar.

Según los reportes preliminares, varias rocas cayeron repentinamente desde la ladera, alcanzando la vía en el preciso momento en que pasaba el motociclista. La fuerza del impacto habría sido determinante en el desenlace fatal.

Las primeras hipótesis indican que el conductor perdió el control de su vehículo tras ser golpeado por los fragmentos de roca. Como consecuencia, sufrió un accidente que le causó la muerte de manera inmediata en el sitio.

Este tramo carretero es reconocido por sus condiciones geográficas complejas, caracterizadas por terrenos inestables y propensos a deslizamientos. La combinación de factores naturales convierte a esta ruta en un punto crítico, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por esta zona. Los organismos de emergencia insistieron en que los conductores deben mantenerse alertas frente a cualquier señal de desprendimiento o caída de material.

Entre las recomendaciones emitidas se destaca la necesidad de reducir la velocidad al atravesar sectores montañosos, prestar atención constante al entorno y evitar movilizarse durante lluvias intensas que puedan agravar la inestabilidad del terreno.

Las autoridades continúan realizando seguimiento permanente en este corredor vial con el fin de prevenir nuevos incidentes. A pesar del hecho, la vía permanece habilitada y operando con normalidad, bajo vigilancia de los organismos competentes.

Para más noticias sobre Medellín, Valle del Aburrá y sus principales hechos, visite la sección Antioquia de EL COLOMBIANO.

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