Una joya con más de dos siglos de historia: así ha sobrevivido el Paraninfo al paso del tiempo

En la década de 1980, un grupo de arquitectos salvó de una ruina segura al Paraninfo de la Universidad de Antioquia.Pocos años después de que los estudiantes universitarios abandonaran esa edificación y se trastearan para el nuevo campus construido en el sector de El Bosque, la sede más histórica de la universidad estuvo muy cerca de venirse abajo por culpa de un avanzado estado deterioro.En un informe especial publicado en este diario el 5 de junio de 1988, la periodista Liliana Vélez de Restrepo hizo un recuento detallado de la situación en la que estaba ese edificio para ese momento, en un diagnóstico que arrojaba desde peligrosas ondulaciones en el suelo, humedades, redes hidráulicas y eléctricas obsoletas, entre muchos otros líos. “En la diagnosis preliminar de la nave occidental que alberga el Aula Máxima se detectaron fisuraciones laterales —producto del asentamiento del suelo—; problemas graves en la estructura secundaria; los balcones del interior del Paraninfo volcados hacia el interior; estructura de madera afectada en varios puntos por animales xilófagos y hongos; desprendimiento del cielorraso en muchas partes”, se enumeraba.“La teja de barro se encuentra desarticulada, sin los traslapos adecuados, en su mayoría fracturados y con reemplazos por materiales no adecuados; cielos llenos de huecos y en otras partes soportando cantidad de carga muerta, como escombros acumulados; asentamientos diferenciales en pisos y muros; redes hidráulicas y eléctricas obsoletas que presentan graves riesgos por encontrarse expuestas; los muros áticos están desechos; todas las canoas y bajantes presentan problemas de oxidación y están tapados, constituyéndose el agua en el problema principal del edificio”, apuntaba la comunicación. Lea también: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias Con un presupuesto escaso, dichos trabajos de restauración no solo fueron un hito para la historia de la universidad, permitiéndole conservar su edificio más simbólico, sino un viaje al pasado por un lugar que ha sido testigo de la historia de Medellín y que se levantó cuando la villa ni siquiera era capital del estado de Antioquia y sus calles eran destapadas y formadas por casas de tapia. La tarea de adentrarse en las transformaciones de la edificación le correspondió a un equipo liderado por la arquitecta Clemencia Wolff, que dentro de sus hallazgos más atractivos, que incluso fue reseñado en primera página, tuvo el descubrimiento de unos cimientos de 1803.“La sorpresa fue mayúscula cuando vimos que las supuestas columnas están apoyadas en piedra de canto rodada acomodada, que para la época se tenía la teoría de que eran antisísmicas —esto claro está, hablando de construcciones no mayores a dos pisos—. Pero los asentamientos han producido su efecto: por un lado las fuertes vibraciones de los autos por la calle Ayacucho —lo que más afecta al edificio—, los rezagos de la quebrada La Palencia, así como raíces vivas de la ceiba que queda en la plazuela de San Ignacio”, expresó entonces Wolff. El arquitecto Luis Fernando Molina, otro de los investigadores integrantes del grupo restaurador, dividió la historia del edificio en cuatro momentos claves: la primera, comprendida entre 1803 y 1812, correspondiente al edificio más antiguo. La segunda, correspondiente a la década de 1850, en la que hicieron algunas adecuaciones. La tercera correspondiente a su remodelación más grande, realizada entre 1911 y 1917, y la cuarta comprendida entre 1928 y 1940, en la que también se hicieron varias adecuaciones internas significativas.Al momento en que se inició con la construcción, Medellín estaba en plena transformación urbana. A finales del siglo XVIII y durante los primeros años del XIX, la ciudad ya se había embarcado en proyectos como levantar la parroquia de San Benito, hacerle adecuaciones a la iglesia de la Veracruz y construir un edificio para el desaparecido Hospital San Juan de Dios.La ciudad estaba lejos de pensar en una universidad y tenía para entonces la urgencia de tener un colegio, en medio de un panorama en el que cualquier joven que quería recibir instrucción de calidad tenía que irse para Bogotá.En medio de ese contexto fue que apareció el Fray Rafael de la Serna, quien llegó de un convento franciscano en Bogotá y se echó al hombro el proyecto de construir un colegio. Lea también: Humedad amenaza con destruir centenarios cuadros de la iglesia de Manrique, en Medellín, y no hay plata para arreglos En los documentos históricos del edificio está por ejemplo un oficio con fecha del 19 de junio de 1803, en el que De la Serna recomendaba aprovechar un terreno ubicado en el oriente de Medellín, en un paraje que entonces correspondía al barrio San Lorenzo, caracterizado por ser tranquilo y estar atravesado por la quebrada La Palencia.De acuerdo con esos documentos, el lugar valía 162 castellanos de oro y tenía espacio tanto para levantar un edificio y ubicar varios huertos.El cabildo dio luz verde a la compra del terreno y fue así cómo empezó la obra, que no obstante implicó donaciones. El complejo se pensó entonces con tres grandes componentes: una parroquia en el centro, un ala dedicada para un colegio y otra para un claustro de habitaciones de religiosos. Inicialmente el colegio estaba pensado para hacerse en el costado sur y el claustro en el costado norte.Un dato curioso que se desprende de esos documentos antiguos es que, cuando ya estaban avanzados los cimientos, aproximadamente en septiembre de 1803, se decidió cambiar los planes de distribución de la zona y ubicar en el costado norte el colegio y el costado sur el claustro.Dicha primera obra no estuvo exenta de penurias, ya que en abril de 1804 se registró una fuerte inundación de la quebrada La Palencia que anegó gran parte del barrio San Lorenzo. Fue en aquel año que, para evitar traumatismos, se decidió desviar la quebrada, que pasaba justo por la misma zona que hoy ocupa el Paraninfo. En medio de esas obras la situación política del país comenzó a calentarse y, como parte del proceso de independencia, los franciscanos fueron expulsados de Medellín con gruesos señalamientos de conspiración.El complejo pasó por un largo periodo de incertidumbre, ya que, en medio del caos por la independencia, no se alcanzó a terminar. Aunque durante esos primeros años alcanzó a ser usado parcialmente como colegio, inicialmente el ala sur que era la más avanzada, pronto sirvió de cuartel y tuvo más problemas en su estructura.En sus tiempos militares, hay registros que indican que la edificación también tuvo una zona de celdas que estuvo ubicada en donde hoy está la oficina de la rectoría alterna de la universidad.En 1844 llegaron los jesuitas a encargarse del complejo y fue así que empezó la segunda intervención. En 1886, el edificio fue destinado para universidad y entre 1908 y 1917 fue que se hizo la primera gran remodelación. Además de un tercer piso, la intervención de Horacio Marino Rodríguez pensó en una fachada más alta, ornamentada e imponente, dotada de una característica mansarda al estilo francés.En medio de esos trabajos, que coincidieron con un crecimiento de la Universidad de Antioquia, se empezó a discutir la necesidad de hacer un aula máxima para eventos importantes, que se terminó concretando en la rectoría de Miguel María Calle. Lea también: Arquitectura en femenino: mujeres referentes en el oficio En sus diseños, también se estableció un interior lleno de ornamentación, para darle un aire de elegancia a la edificación.La última gran intervención se realizó entre 1928 y 1949, en la que, entre otras obras, se levantaron estructuras en hormigón y se cambiaron pisos de madera por concreto.En 1965 se hicieron otras modificaciones menores, como la construcción de unos baños en el tercer piso.El fin del edificio como corazón de la Universidad de Antioquia vino en la década de 1950, cuando al interior de la universidad se empezó a debatir sobre la urgencia de construir un campus universitario moderno en el que estuvieran reunidas todas las facultades de la institución, para entonces dispersas por gran parte del Centro de Medellín y otras zonas. Luego de que en 1969 se inaugurara la ciudadela universitaria, el edificio quedó habilitado como una sede de oficinas y como espacio para el bachillerato nocturno, pero paulatinamente comenzó a ser deshabitado por sus graves problemas de infraestructura.En su momento más crítico, al interior de la universidad se llegó incluso a discutir la posibilidad de demoler parcialmente las zonas con más peligro de ruina, pero tras ser declarado monumento nacional en 1982 y ser objeto de uno de los proceso de restauración más meticulosos entonces realizados en la ciudad el edificio tuvo una segunda vida.Durante ese proceso de restauración otras anécdotas que permanecen arrojan datos sobre los usos que tuvieron algunos de los espacios del complejo, como es el caso de la pequeña torre que se ve desde la plazuela San Ignacio y que en la década de 1980 todavía preservaba documentación relacionada con mediciones meteorológicas, siendo uno de los espacios más antiguos en los que se practicó esta disciplina científica en Medellín. Otra de las historias que quedaron de dicho proceso la cuenta la comunicadora Luz Marina Restrepo en su texto Las historias del Edificio de San Ignacio, en el que narra como profesores como Graciliano Arcila, quien fundó el departamento de Antropología de la universidad, no quiso abandonar su oficina ubicada allí, pese al polvo y el caos. “Don Graciliano Arcila, se resistió hasta su muerte a abandonar su querido edificio y por ello soportó con estoicismo los avatares de la restauración con su secretaria de casi toda la vida en la Sección de Historia del Museo, el último puesto que tuvo en la Universidad, al cual acudía con entusiasmo de veinteañero a pesar de sus más de noventa años, acompañado de su infaltable bitácora”, narró Restrepo.Hoy, además de ser la sede alterna de la rectoría, alojar a la emisora cultural y ser el espacio para múltiples eventos, el Paraninfo es también un museo, custodiando obras como un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús elaborado por Francisco Antonio Cano. También tiene en uno de sus patios la escultura El Flautista del maestro Rodrigo Arenas Betancur.Gracias también a la restauración, la ciudad pudo conservar el aula máxima, visitada por intelectuales de la talla de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Horacio Ferrer, Evtushenko, entre muchos otros.