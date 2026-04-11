Una joya con más de dos siglos de historia: así ha sobrevivido el Paraninfo al paso del tiempo

Levantado cuando Medellín todavía era una villa de calles polvorientas, este recinto superó inundaciones, expulsiones religiosas y el olvido. Hoy, totalmente restaurado, funciona como museo, sede cultural y orgulloso custodio del patrimonio artístico e intelectual de la capital antioqueña.