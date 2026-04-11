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Una joya con más de dos siglos de historia: así ha sobrevivido el Paraninfo al paso del tiempo

Levantado cuando Medellín todavía era una villa de calles polvorientas, este recinto superó inundaciones, expulsiones religiosas y el olvido. Hoy, totalmente restaurado, funciona como museo, sede cultural y orgulloso custodio del patrimonio artístico e intelectual de la capital antioqueña.

  • El paraninfo, declarado Monumento Nacional en 1982, no solo fue el primer hogar del Alma Máter antioqueña, también es testigo vivo de la transformación académica, cultural y social del país. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    El paraninfo, declarado Monumento Nacional en 1982, no solo fue el primer hogar del Alma Máter antioqueña, también es testigo vivo de la transformación académica, cultural y social del país. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 44 minutos
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En la década de 1980, un grupo de arquitectos salvó de una ruina segura al Paraninfo de la Universidad de Antioquia.Pocos años después de que los estudiantes universitarios abandonaran esa edificación y se trastearan para el nuevo campus construido en el sector de El Bosque, la sede más histórica de la universidad estuvo muy cerca de venirse abajo por culpa de un avanzado estado deterioro.En un informe especial publicado en este diario el 5 de junio de 1988, la periodista Liliana Vélez de Restrepo hizo un recuento detallado de la situación en la que estaba ese edificio para ese momento, en un diagnóstico que arrojaba desde peligrosas ondulaciones en el suelo, humedades, redes hidráulicas y eléctricas obsoletas, entre muchos otros líos.

“En la...

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