¿Qué hay detrás de las protestas en Nepal? Esta es la ley que desató el caos en el país asiático

El caos se ha apoderado de Nepal, donde varias manifestaciones han ocasionado renuncias, disturbios y la suspensión de una medida que bloqueaba a varias plataformas digitales en el país asiático.
Justamente esa ley fue el detonante para que, en su mayoría jóvenes, salieran a las calles enardecidos por las decisiones que estaban tomando las autoridades nepalesas.
Las manifestaciones estallaron desde el lunes pasado, siendo el martes el punto álgido de las protestas. Su origen retoma a un proyecto de ley revelado la semana pasada por el gobierno de Khadga Prasad Oli en donde se le exigía a las plataformas digitales que se registren y se sometan a la supervisión y las regulaciones locales.